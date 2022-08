Erdogan chce omówić z Putinem kluczową kwestię. „Ważny krok na rzecz pokoju”

Zapowiedź prezydenta Turcji dziennikarze usłyszeli po jego powrocie ze Lwowa, gdzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Portal eurointegration.com.ua donosi, że Erdogan chce omówić z Putinem sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. – Omówimy tę kwestię z Putinem, a zwłaszcza poprosimy go, aby Rosja odegrała w tym względzie swoją rolę – zadeklarował turecki prezydent. Jak dodał, to „ważny krok na rzecz pokoju na świecie”. Zapowiedział też gotowość Turcji do zorganizowania spotkania przywódców Rosji i Ukrainy.

Dzień wcześniej, po rozmowach z Zełenskim we Lwowie, Erdogan wezwał do nowych rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Turecki przywódca powiedział, że wraz z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dyskutowali o „przekształceniu pozytywnej atmosfery wytworzonej przez konsensus w Stambule w sprawie zboża w trwały pokój”.

Erdogan ostrzegał przed „nowym Czarnobylem”

Szczególnie napięta sytuacja panuje obecnie wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Erdogan ostrzegał, że impas w tej kwestii może doprowadzić do „nowego Czarnobyla”. Wcześniej pojawiły się groźby ze strony Rosji. „Jeśli sytuacja związana z ostrzałem elektrowni jądrowej przez Ukrainę będzie się nadal pogarszać, można rozważyć wycofanie bloków energetycznych 5 i 6 do zimnej rezerwy, co spowoduje zamknięcie elektrowni jądrowej w Zaporożu” – przekazała rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na słowa szefa Sił Zbrojnych Rosji ds. obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej, generała porucznika Igora Kiryłowa.

Z kolei ukraiński wywiad donosił o planowanej na piątek prowokacji w zaporoskiej elektrowni. Rosjanie mieli ogłosić nieoczekiwany „dzień wolny” w elektrowni. Z kolei Wołodymyr Zełenski wezwał ONZ do działania w tej sprawie. – Ten celowy terror ze strony agresora może mieć globalne katastrofalne konsekwencje dla całego świata – powiedział Zełenski cytowany przez Reuters. – Dlatego ONZ musi zapewnić bezpieczeństwo tego strategicznego obiektu, jego demilitaryzację i całkowite wyzwolenie od wojsk rosyjskich – podkreślił.

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich tygodniach obiekt znalazł się pod ostrzałem, o co wzajemnie obwiniają się Moskwa i Kijów.

