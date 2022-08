Wąż zaatakował 2-latkę podczas zabawy. Dziewczynka zabiła go ugryzieniem

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Turcji. 2-letnia dziewczynka, którą zaatakował wąż, także go ugryzła. Dla gada okazało się to śmiertelne.

10 sierpnia 2-letnia dziewczynka z wioski Kantar w Turcji bawiła się w ogrodzie. W pewnym momencie podpełzł do niej wąż. Dziewczynka zaczęła się z nim bawić, a gad w pewnym momencie ugryzł ją w wargę. Dwulatka nie pozostała mu dłużna i także wbiła w niego zęby. Jej ugryzienie okazało się dla niego śmiertelne. Według doniesień tureckich mediów sąsiedzi usłyszeli krzyk dwulatki, gdy wąż zaatakował ją na podwórku. Kiedy podbiegli do dziecko, zobaczyli że ma ślad ugryzienia na wardze. Natychmiast wezwali pogotowie. Dziewczynka trafiła do Szpitala Położniczego i Dziecięcego Bingol. Po 24 godzinach obserwacji okazało się, że jest w dobrym stanie zdrowia. „Allah ją ocalił” – powiedział ojciec dwulatki, który w czasie zdarzenia był w pracy. twitter Wąż prawdopodobnie nie był jadowity Według WHO dzieci, ze względu na mniejszą masę ciała, są znacznie bardziej podatne na jadowite skutki ukąszeń węży niż dorośli. Jad węża, w zależności od gatunku, zawiera albo neurotoksyny, które zakłócają impulsy nerwowe, albo hemotoksyny, które wpływają na krzepnięcie krwi. Skutki ugryzienia mogą zatem obejmować paraliż, krwotok, niewydolność narządów i uszkodzenie tkanek. Gatunek węża biorącego udział w tym zdarzeniu nie jest znany. Spośród 45 gatunków węży znalezionych w Turcji tylko 12 jest jadowitych. Dwulatka nie jest poważnie chora, więc prawdopodobnie została ugryziona przez niejadowity gatunek. Czytaj też:

