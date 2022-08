Macron dzwonił do Putina. Zgoda w kwestii zaporoskiej elektrowni

„Omówiono różne aspekty sytuacji wokół Ukrainy. Władimir Putin podkreślił, że systematyczne ostrzeliwanie przez ukraińskie wojsko terenu elektrowni atomowej w Zaporożu stwarza niebezpieczeństwo katastrofy na dużą skalę, która może doprowadzić do skażenia radiacyjnego rozległych terytoriów” – poinformowało biuro prasowe Kremla.

Prezydenci zwrócili uwagę na znaczenie jak najszybszego wysłania misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do elektrowni jądrowej, która byłaby w stanie ocenić na miejscu rzeczywistą sytuację. Strona rosyjska potwierdziła gotowość udzielenia niezbędnej pomocy inspektorom Agencji.

Rozmowa Macron-Putin. Jakie tematy poruszono?

Jak informuje Kreml, Władimir Putin przypomniał również o zaproszeniu ekspertów z Sekretariatu ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do odwiedzenia aresztu śledczego w Jelenowce, gdzie zginęli przetrzymywani tam ukraińscy jeńcy wojennych.

„Ponadto prezydent Rosji poinformował o realizacji podpisanego 22 lipca w Stambule porozumienia na eksport ukraińskiego zboża z portów czarnomorskich oraz eksport rosyjskich produktów spożywczych i nawozów na rynki światowe. W rosyjskim eksporcie nadal istnieją przeszkody, co nie przyczynia się do rozwiązania problemów związanych z zapewnieniem światowego bezpieczeństwa żywnościowego” – podał Kreml.

Pałac Elizejski potwierdził, że prezydent Putin zgodził się w rozmowie z Macronem na misję MAEA.

Erdogan chce omówić z Putinem kluczową kwestię

Wcześniej w piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział., że po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przywódcy mają omówić kwestię Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Zapowiedź prezydenta Turcji dziennikarze usłyszeli po jego powrocie ze Lwowa, gdzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Portal eurointegration.com.ua donosi, że Erdogan chce omówić z Putinem sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. – Omówimy tę kwestię z Putinem, a zwłaszcza poprosimy go, aby Rosja odegrała w tym względzie swoją rolę – zadeklarował turecki prezydent. Jak dodał, to „ważny krok na rzecz pokoju na świecie”. Zapowiedział też gotowość Turcji do zorganizowania spotkania przywódców Rosji i Ukrainy.

Rosjanie okupują teren największej w Europie elektrowni atomowej od marca. W ostatnich tygodniach obiekt znalazł się pod ostrzałem, o co wzajemnie obwiniają się Moskwa i Kijów.

