W sobotę rano doszło do eksplozji w Sewastopolu, największym mieście Krymu. Według wstępnych informacji do wybuchu doszło w pobliżu siedziby rosyjskiej Floty Czarnomorskiej — podał ukraiński Kanał 24. Pseudogubernator okupowanego Sewastopola Michaił Razwożajew przekazał, że doszło do ataku drona.

