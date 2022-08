72-latek zobaczył rosyjski bombowiec. Chwycił za broń, został nagrodzony

W marcu 2022 r., kiedy rosyjscy okupanci nieustannie bombardowali graniczący z Białorusią obwód czerhnihowski, pan Walerij Fiodorowycz bez wahania chwycił strzelbę myśliwską i otworzył ogień do rosyjskiego Su-34. Wrogi samolot został namierzony i zniszczony przez siły obrony powietrznej, ale pan Walerij też oddał kilka strzałów.

O szczegółach opowiedziała rzeczniczka pograniczników z obwodu czernihowskiego.

– Po tym, jak (pan Walerij – red.) zobaczył na niebie samolot wroga, pobiegł z pistoletem i jednocześnie krzyknął: „Chłopaki, musimy go zestrzelić”. Później wystrzelił w niebo. Ponadto pomagał obrońcom Ukrainy przy zbieraniu drewna, budowie ziemianek i gotowaniu. Innymi słowy, bardzo aktywnie pomagał, jak tylko mógł – mówiła Galina Shekhovtsova. Poza tym podczas działań wojennych emeryt stale pomagał okolicznym mieszkańcom. W piwnicy jego domu ukrywali się sąsiedzi z dziećmi.

Pomoc w zestrzeleniu Su-34. Medal dla 72-latka

Za pomoc w zestrzeleniu Su-34 Walerij Fiodorowycz został odznaczony medalem Państwowej Służby Granicznej. Wyróżnienie przyznano „za pomoc w ochronie granicy państwowej”.

– Uderzyliśmy w samolot, kiedy leciał na drugim okrążeniu – opowiadał 72-latek. – Strzelali funkcjonariusze ze straży granicznej, chłopaki z obrony terytorialnej i ja. Ile razy strzelałem? Czy pamiętam? Strzelili raz, potem drugi raz, potem zobaczyli, że wydobywa się z niego dym. Ale nigdy nie powiem, że to ja go zestrzeliłem – mówił Walerij Fiodorowycz.

Jako prawdziwy myśliwy wziął na pamiątkę trofeum – fragment zestrzelonego samolotu.. Kiedy zapytano go, czy wstąpiłby do wojska, gdyby pozwalał na to jego wiek, mężczyzna odpowiedział: „Dzisiaj! Czołgałbym się na czworakach!”

