Włamanie hakerów do telewizji na Krymie. Widzowie mogli się zdziwić

O udanym włamaniu poinformowała organizacja społeczna Informacyjne Wojska Ukrainy. Na początku filmu słychać słowa prezydenta Ukrainy: „Niech każdy z rosyjskich okupantów, którzy zajęli drogą ziemię Krymu, pamięta: na tej ziemi nie zaznają spokoju”. Następnie widzowie zobaczyli klip do piosenki Tiny Karol „Ukraina - to ty”, na którym widać baloniki w barwach narodowych Ukrainy oraz flagę Ukrainy z godłem Tatarów krymskich. Na samym końcu wyemitowano słowa Zełenskiego: „Krym to Ukraina! Chwała Ukrainie!”.



Eksplozje na Krymie. Flota Czarnomorska upokorzona przez Ukrainę

W sobotę 20 sierpnia w Sewastopolu, największym mieście Krymu doszło do potężnej eksplozji. Pożar miał miejsce w pobliżu siedziby rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać kłęby dymu unoszące się nad miastem. Gubernator okupowanego Krymu Michaił Razwożajew poinformował, że w regionie doszło do ataku drona. Chociaż w tym czasie rosyjska obrona powietrzna miała pracować, dron nie został zestrzelony. Szef Tatarów Krymskich Refat Czubarow przekazał z kolei, że dron został zestrzelony i uderzył w dach sztabu Floty Czarnomorskiej.

Nie był to odosobniony przypadek w ostatnich dniach. W nocy z czwartku na piątek 19 sierpnia w Sewastopolu doszło do czterech eksplozji. Wybuchy odnotowano również w pobliżu lotniska wojskowego Belbek oraz Kercza, gdzie znajduje się strategiczny most łączący półwysep z Rosją.

