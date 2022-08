Terlikowski o zamachu na Dugina: Jasny sygnał. Ci, którzy mieli go odczytać – odczytali

Jednak nie o tym miałem pisać. O wiele istotniejsze jest co innego. Aleksandr Dugin prezentuje paskudne, pseudo-religijne i zbrodnicze poglądy. Jego córka wyznawała takie same. To właśnie ta ideologia stała się jednym (choć nie jedynym) fundamentem zbrodniczych działań Władimira Putina.

Nie ma co do tego wątpliwości. I ojciec i córka aktywnie tę politykę wspierali, a jeśli mieli o coś pretensje to, co najwyżej o zbyt łagodne obchodzenie się z Ukrainą i Ukraińcami. Dla takiej postawy nie ma i nie może być usprawiedliwienia moralnego.