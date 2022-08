„Z wielu miejsc zniknęły dorsze i małże”. Kolejny kraj zmaga się z zakwitem glonów

„Na dnie fiordu w Oslo rośliny morskie, które są schronieniem dla ryb, są niszczone przez śluzowate glony. Z wielu miejsc zniknęły dorsze i małże” – zwraca uwagę portal publicznego nadawcy NRK. Zakwit glonów to skutek – jak ustalili naukowcy – między innymi zbyt dużej emisji azotu z oczyszczalni ścieków.

Z fiordu znikają ryby i małże

W związku z tym Norweska Dyrekcja Środowiska wskazała 50 miejscowości położonych w zlewni fiordu, które muszą dostosować swoje oczyszczalnie ścieków do zaistniałych warunków. Pierwszym miastem, które zostało zobowiązane do zbudowania nowej i znacznie bardziej zaawansowanej oczyszczalni, która byłaby w stanie radzić sobie z usuwaniem azotu, jest Moss, położone na południowy wschód od Oslo. Tamtejsze władze uważają, że za inwestycję w wysokości 500 mln koron (51 mln euro) będą musieli zapłacić mieszkańcy poprzez wyższe opłaty wodno-kanalizacyjne.

Spór o oczyszczalnie

Na mapie przygotowanej przez Norweską Dyrekcję Środowiska wskazano też takie miejscowości Tynset, Elverum, Otta, Bo, Geilo czy Kongsberg, które znajdują się w znacznej odległości od stolicy. Lokalni włodarze uważają jednak, że najwięcej zanieczyszczeń emitują miejscowości położone najbliżej fiordu. Gminy te zażądały, by władze centralne przekazały im część funduszy na przebudowę oczyszczalni. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Złote algi w Odrze

Od prawie miesiąca z Odry wyławiane są tony śniętych ryb. Kilka dni temu minister klimatu i środowiska poinformowała, że wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego "wskazały obecność w wodzie z Odry mikroorganizmów (złotych alg)". "Ich zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże. Nie są szkodliwe dla człowieka" - przekazała Anna Moskwa.

– To glon, który jest inwazyjny, który jest w Morzu Bałtyckim, ale, co ciekawe, występuje on tylko w wodach słonych. Gdybyśmy mieli Odrę w dobrym stanie ekologicznym, byłaby to woda słodka, nie miała podwyższonego zasolenia, ten glon by tam nie występował – tłumaczyła w TVN24 doktor Alicja Pawelec, specjalistka do spraw ochrony wód z WWF.

