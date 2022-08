Pogrzeb Darii Duginy. Ojciec zamordowanej podszedł do mikrofonu

Ceremonia pogrzebowa Darii Dugin odbywała się w wieży telewizyjnej Ostakino, skąd nadają rosyjskie rządowe kanały. Kilka zdań w trakcie uroczystości mógł wygłosić ojciec zamordowanej. Mówiąc o córce, która zamiast niego zginęła w zamachu, Aleksander Dugin w rzeczywistości opowiadał jednak o Rosji i narodowych wartościach. Podkreślał, że pierwszymi słowami, których nauczył swoje dziecko, były: „Rosja”, „nasze państwo”, „nasi ludzie” i „ nasze imperium”. Przekazał też swoje życzenie, by na cześć zmarłej jego rodacy „bronili wiary, prawosławia i kochali naród rosyjski”.

Komentujący śmierć Darii Duginy eksperci podkreślają, że była ona od najmłodszych lat blisko związana z ojcem i całkowicie przesiąkła jego poglądami. Oboje zaliczali się do grona żarliwych zwolenników napaści na Ukrainę. Niejednokrotnie otwarcie wzywali do mordowania obywateli tego kraju. Chcieli też „likwidacji kordonu sanitarnego” między Rosją i Niemcami, czyli krajów oddzielających oba te państwa.

Zamach na Dugina i śmierć jego córki

W sobotę 20 sierpnia wieczorem w eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą zginęła Daria Dugina, córka głównego ideologa Kremla Aleksandra Dugina, zagorzałego zwolennika inwazji Rosji na Ukrainie. Samochód, którym podróżowała, należał do jej ojca, który prawdopodobnie był celem ataku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać płonące auto. Na innych nagraniach uchwycono rzekomo samego Dugina stojącego w pobliżu wraku i trzymającego się za głowę. Miał on w ostatniej chwili zmienić zdanie i wsiąść do innego pojazdu, unikając śmierci – podała rosyjska, rządowa „Rossiiskaya Gazeta”.

Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi rosyjski Komitet Śledczy. Jak dotąd FSB o zamach oskarżyło obywatelkę Ukrainy Natalię Wowk, która do Rosji wjechała razem z 12-letnią córką, a po zamachu opuściła ten kraj, wjeżdżając z obwodu pskowskiego w Rosji na terytorium Estonii. Od zamachu odcięły się władze Ukrainy. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak zapewnił w niedzielę, że Kijów nie ma nic wspólnego z tym zdarzeniem, ponieważ Ukraina „nie jest państwem terrorystycznym”.







Czytaj też:

