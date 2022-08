Szpital sparaliżowany przez hakerów. Żądają 10 mln dolarów okupu

Do cyberataku na szpital Centre Hospitalier Sud Francilien doszło około 1:00, w nocy z soboty na niedzielę. W konsekwencji całe oprogramowanie szpitala, systemy pamięci masowej, w szczególności obrazowanie medyczne oraz system informacyjny związany z przyjmowaniem pacjentów są na razie niedostępne. Pracownicy uzupełniają dokumentację ręcznie.

Od niedzieli pacjenci, których opieka wymaga dostępu do platformy technicznej, takiej jak skaner, rezonans magnetyczny czy radioterapia, trafiają do sieci szpitali publicznych w Île-de-France.

Hakerzy zażądali od placowki okupu w wysokości 10 milionów dolarów, co potwierdziło kierownictwo. „Regionalna Agencja Zdrowia (ARS) natychmiast wprowadziła odpowiednią procedurę. To nie pierwsza placówka zdrowia zaatakowana w ten sposób. Będziemy więc mogli polegać na tym, jak postępowano wcześniej. W każdym razie zapłacenie tego okupu przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego” – stwierdził Medhy Zeghouf, przewodniczący rady nadzorczej szpitala Centre Hospitalier Sud Francilien.

Atak hakerski na szpital. Służby szukają sprawców

Sprawą zajmuje się Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Szpital przekazał, że eksperci zostali upoważnieni przez ten organ do szybkiej interwencji w celu „zidentyfikowania źródła ataku, przeanalizowania jego obwodu w naszej sieci i zabezpieczenia kopii zapasowych”.

Dodał, że placówka dokłada wszelkich starań, aby opieka ambulatoryjna nad pacjentami (konsultacje i opieka świadczona w oddziałach dziennych) była utrzymana w wymaganych warunkach bezpieczeństwa. „Z drugiej strony ta wyjątkowa sytuacja może mieć wpływ na działalność sali operacyjnej, ściśle powiązanej z działalnością platformy technicznej” – ostrzegło kierownictwo. „Każdy pacjent, którego to dotyczy, zostanie indywidualnie poinformowany o możliwym przeprogramowaniu i przewidywanych dalszych działaniach w celu zapewnienia ciągłości opieki z pomocą szpitali w naszym regionie” – dodano.

