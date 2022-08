Toast za ojczyznę. Dlaczego Japonia chce namawiać swoich obywateli do picia alkoholu

Naukowcy mówią, że alkohol szkodzi nawet w małych ilościach. Japońscy urzędnicy poszli o krok dalej, bo uważają, że szkodzi zwłaszcza w małych ilościach. Albo niespożywany w ogóle. Ale w ich interpretacji ta szkodliwość nie dotyczy konsumentów, a budżetu państwa, bo niższa sprzedaż alkoholu to mniejsze wpływy z podatków. Dlatego urzędnicy chcą przekonać młodych Japończyków do częstszego zaglądania do kieliszka.

Alkohol w Japonii jest dostępny na każdym kroku. W barach, sklepach, a nawet samoobsługowych automatach. Zaraz po zakupie można przejść do konsumpcji, bo picie w miejscach publicznych jest dozwolone. Nikogo nie szokuje spacer z butelką wina czy popijanie w wagonie metra. Najpopularniejsze jest piwo. W pubach zwyczajowo to od niego zaczyna się wieczór. W sklepie można je kupić w małych, 135-mililitrowych puszkach. Takie piwne małpki. Nalewki są sprzedawane nawet w słoikach. Tanie wino – w kartonikach ze słomką. Wyjście na drinka ze znajomymi z pracy traktowane jest niemal jak część obowiązków służbowych. Kto nie pije – naraża się złym językom. Zwłaszcza, gdy alkohol proponuje przełożony.