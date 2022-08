Aktywiści donoszą o ogniu w Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej. „Pożaru nikt nie gasi”

Autorzy facebookowego bloga Napromieniowani.pl donoszą, że 24 sierpnia w okolicach nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu pojawił się ogień. Płonąć mają lasy pomiędzy opuszczonymi wioskami Zimowiszcze oraz Krasne, która słynie z dobrze zachowanej cerkwi.

Aktywiści podkreślają, że pożaru nikt nie gasi, ponieważ w trakcie wojny z Rosją wysadzono jedyny most umożliwiający wygodny dojazd do opisywanego terenu. Pomimo jednak, że wiatr spycha ogień w stronę elektrowni, autorzy wpisu uspokajają – po drodze pożar napotka jeszcze na szeroką rzekę Prypeć, która powinna powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.

„Przypominamy, że most na rzece Prypeć wysadzono w kwietniu tego roku po tym, jak Rosjanie uciekli z Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej oraz całej północno-centralnej Ukrainy. 24 lutego bieżącego roku most ten posłużył wojskom rosyjskim do przerzucenia kilkuset czołgów, dlatego w obawie przed ponowną inwazją na Kijów wojsko ukraińskie zdecydowało o jego zniszczeniu” – czytamy na Napromieniowani.pl.

Wspomniany most łączył nie tylko wschodnią część Strefy z zachodnią, ale również umożliwiał wjechanie na teren skażony od strony Białorusi. „Z jednej strony decyzja o zablokowaniu Rosjanom ponownej inwazji od strony Czarnobyla była słuszna, ale – niestety – ma to też swoje negatywne konsekwencje, które obserwujemy teraz” – dodają autorzy wpisu. Zapewniają, że o rozwoju sytuacji będą informować na bieżąco.

