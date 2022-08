Sondaże wskazują, że będzie premierem Wielkiej Brytanii. Twarde stanowisko ws. użycia broni atomowej

Liz Truss, która prawdopodobnie stanie na czele rządu Wielkiej Brytanii, została zapytana o jej stosunek do ewentualnego użycia broni atomowej. – Uważam, że to ważny obowiązek premiera i jestem na to gotowa – oświadczyła Truss w trakcie przedwyborczej debaty.

Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss jest jednym z pretendentów do objęcia schedy po Borisie Johnsonie. Sondaże wskazują na zwycięstwo Truss Po serii głosowań w klubie poselskim Partii Konserwatywnej, w wyścigu na stanowisko szefa tej partii pozostało dwóch kandydatów: Truss oraz były minister finansów Rishi Sunak. Zwycięzca automatycznie obejmie również tekę premiera Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć, że Truss jest faworytem ostatnich sondaży. Na przykład według badania ośrodka YouGov dla stacji SkyNews szefową brytyjskiej dyplomacji popiera aż 66 proc. członków Partii Konserwatywnej. W badaniu nie uwzględniono jednak osób niezdecydowanych oraz tych, którzy nie skorzystają z prawa do głosowania. „Oznaczałoby to globalną zagładę” W środowy wieczór, 24 sierpnia, Truss wzięła udział w przedwyborczej debacie, zorganizowanej przez „Times Radio”. Prowadzący zapytał szefową brytyjskiej dyplomacji o jej stanowisko w kwestii ewentualnego użycia broni atomowej. – Jako premier wydajesz rozkaz użycia naszej broni atomowej. Oznaczałoby to globalną zagładę. Nie pytam, czy nacisnęłabyś przycisk [inicjujący procedurę odpalenia głowic atomowych – red.], gdyż odpowiedziałabyś „tak”. Ale stojąc w obliczu takiego zadania, ja poczułbym się okropnie. A co ty odczuwasz na taką myśl? – zapytał prowadzący debatę. „Jestem na to gotowa” Truss odpowiedziała krótko i bez emocji. Jej słowa spotkały się z aplauzem ze strony publiczności. - Uważam, że to ważny obowiązek premiera i jestem na to gotowa – skwitowała szefowa brytyjskiego MSZ. Prowadzący próbował nie dać zbić się z tropu. – Zapytałem – jakbyś się czuła? – powtórzył pytanie. – Jestem gotowa to zrobić – dodała Trust. twitter Ile głowic atomowych ma Wielka Brytania? Wielka Brytanii dołączyła do grona mocarstw atomowych w 1952 r. Jej arsenał wynosi obecnie 225 głowic atomowych. To piąty największy arsenał na świecie, po Rosji (5977 głowic), Stanach Zjednoczonych (5428), Chinach (350) i Francji (290). Jak podkreślają eksperci, napaść Rosji na Ukrainę niesie ze sobą ryzyko wybuchu światowej wojny atomowej. To największy tego rodzaju kryzys od czasu zakończenia Zimnej Wojny. Walka o fotel premiera rozstrzygnie się 5 września Przypomnijmy: 7 lipca Boris Johnson ogłosił odejście ze stanowiska lidera Partii Konserwatywnej oraz premiera Wielkiej Brytanii. Doszło do tego w atmosferze skandalu. Dotyczył on posła Christophera Pinchera z Partii Konserwatywnej, który został oskarżony o napaść seksualną. Johnson awansował Pinchera na stanowisko whipa – czyli posła, którego zadaniem jest utrzymywanie dyscypliny wśród kolegów podczas głosowań – choć wiedział o ciążących na nim zarzutach. Doprowadziło to do masowych odejść z szeroko rozumianego rządu. Johnson pozostanie na stanowisku lidera partii i premiera do czasu wyłonienia swojego następcy. Rywalizacja pomiędzy Truss i Sunakim rozstrzygnie się 5 września, gdy zostaną ogłoszone wyniki wyborów w Partii Konserwatywnej. Następnego dnia, tj. 6 września, zwycięzca oficjalnie przejmie obowiązki Johnsona. Czytaj też:

