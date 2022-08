Zełenski o Zaporoskiej Elektrowni Atomowej: Jeden krok do katastrofy radiacyjnej

– Dziś, po raz pierwszy w historii, Zaporoska Elektrownia Atomowa zatrzymała się – przekazał Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że zadziałały mechanizmy kryzysowe, uruchomione po rosyjskim ostrzale. Zapasowe generatory diesla dostarczyły elektrowni niezbędnej energii po jej wyłączeniu się. – Świat musi zrozumieć, jakie to jest zagrożenie: Gdyby automatyka oraz nasza załoga nie zareagowały po odcięciu prądu, to już teraz zmuszeni bylibyśmy do radzenia sobie z konsekwencjami promieniowania – mówił polityk. – Rosja postawiła Ukrainę i wszystkich Europejczyków o krok od katastrofy radiacyjnej – dodawał.

Zełenski podkreślił, że okupowane południe Ukrainy już teraz zmaga się z kryzysem humanitarnym. Wyliczał, że oprócz „zła” przyniesionego prze samych okupantów, odcinana jest też elektryczność, dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. – Rosja przyniosła na nasze ziemie degradację, której nigdy tutaj nie widziano – ubolewał prezydent zaatakowanego kraju. Zapewniał, że służby robią wszystko, by nie dopuścić do najgorszego scenariusza. Nie wszystko jednak zależy w tym wypadku od Ukraińców. Wezwał do międzynarodowej presji na okupanta. – Każda minuta, gdy rosyjskie oddziały przebywają w elektrowni atomowej, to ryzyko globalnej katastrofy radiacyjnej – podkreślał.

Zaporoże. Elektrownia atomowa musi chłodzić reaktory

Ryzyko związane z odłączeniem od prądu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej opisywano w ostatnim czasie w całej Europie. „Guardian” wyjaśniał, że wyłączenie elektronicznych systemów chłodzenia rdzenia elektrowni może doprowadzić do katastrofy, którą odczują ludzie żyjący nawet w głębi Europy. Państwowa ukraińska firma Energoatom poinformowała w czwartek o odcięciu od ukraińskiej sieci ostatniej z czterech linii energetycznych prowadzących do elektrowni. Przyczyną odłączenia ostatniej linii energetycznej były pożary składowisk popiołu na terenie pobliskiej elektrociepłowni. Trzy poprzednie zostały odłączone wcześniej na skutek rosyjskiego ostrzału.







