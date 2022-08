Papież Franciszek ogłosi rezygnację? Padła konkretna data, a Watykan huczy od plotek

27 sierpnia papież Franciszek mianował podczas konsystorza w bazylice Świętego Piotra 20 nowych kardynałów. Wśród nich jest 16 elektorów, którzy wezmą udział w następnym konklawe. Po uroczystości kardynałowie i Franciszek udali się z wizytą do emerytowanego papieża Benedykta XVI. Światowe media spekulują, że trwający konsystorz może być ostatni w pontyfikacie papieża Franciszka. Zaś spotkanie z kardynałami, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia, miałoby zakończyć się informacją o rezygnacji Franciszka.

Spekulacje podsyciła również wizyta papieża Franciszka w mieście L’Aquila. To miasto, w którym pochowany jest Celestyn V, czyli pierwszy w historii papież, który zrezygnował. W dzienniku „La Repubblica” pojawiła się opinia Alberto Melloniego, włoskiego historyka, który ocenił, że podczas obecnych wydarzeń czuć ma „wyraźny posmak przedkonklawe”. Zauważa, że „papież wielokrotnie ogłaszał, że drzwi do rezygnacji są otwarte”, a przepisy ustalające status emerytowanego papieża są już gotowe.

Papież zrezygnuje z urzędu? Franciszek odpowiedział na medialne doniesienia

Plotki o tym, że Franciszek mógłby zrezygnować z urzędu pojawiły się już po tym, jak opublikowano sierpniowy plan papieskich aktywności. Szczególną uwagę mediów zwróciła wizyta w L’Aquila. Przypominano, że Benedykt XVI też odwiedzał to miasto, a rezygnację złożył w 2013 roku. – Wszystkie te zbiegi okoliczności sprawiły, że niektórzy pomyśleli, iż wydarzy się ta sama „liturgia” – powiedział jednak Franciszek. – Ale to nigdy nie przyszło mi do głowy. Na razie nie, na razie nie. Naprawdę! – podkreślił.

Franciszek zdementował również plotki jakoby chorował na raka płuc. Żartował, że „jeśli tak jest, to jego lekarze nic mu o tym nie powiedzieli”. Podkreślił jednak, że pewnego dnia może zrezygnować z urzędu, jeśli stan zdrowia uniemożliwi mu kierowanie Kościołem. Dopytywany o to, kiedy wierni mogą się spodziewać takiej decyzji wskazał, że „wszystko leży w rękach Boga”.

Czytaj też:

Ukraina reaguje na szokujące słowa papieża. „Nasze serca się rozrywają”