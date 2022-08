Clinton pokazała zdjęcie z imprezy i wsparła premier Finlandii. „Tańcz dalej, Sanno Marin”

Była sekretarz stanu USA zamieściła w sieci zdjęcie, na którym tańczy podczas spotkania w Kartaginie. Nawiązała przy tym do cytatu Ann Richards, byłej demokratycznej gubernator Teksasu, jednego z najbardziej konserwatywnych stanów w USA. Richards została zapamiętana m.in. ze swoich feministycznych poglądów. „Jak powiedziała Ann Richards: »Ginger Rogers robiła to samo, co Fred Astaire. Po prostu robiła to wspak i na wysokich obcasach«. Oto ja w Kartaginie, kiedy byłam tam na spotkaniu jako sekretarz stanu. Tańcz dalej, Sanno Marin" – napisała na Twitterze Hillary Clinton.

„Dziękuję, Hillary Clinton” – odpisała premier Finlandii.

twitter

Sanna Marin krytykowana za filmy z imprez

W sierpniu fińskie media społecznościowe obiegło nagranie, na którym zarejestrowano fragmenty imprezy, na której szefowa rządu bawiła się ze znajomymi. Później premier Finlandii tłumaczyła, że to nagrania z prywatnej imprezy, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ucinała też wszelkie domysły, w tym te, że mogła być pod wpływem narkotyków. Marin poddała się testowi na obecność niedozwolonych substancji, którego wynik był negatywny.

Dzień po tym, jak do sieci trafiło pierwsze nagranie z udziałem premier bawiącej się na prywatnej imprezie, stacja MTV zleciła sondaż, w którym zapytano o aferę. „44 proc. Finów uważa, że ujawnione nagrania z prywatnych imprez z udziałem premier kraju Sanny Marin nie wpływają na jej pozycję i pełnienie roli szefowej rządu” – wynikało z ankiety. Jednak 60 proc. respondentów uznało, że nagranie „nie licuje z powagą urzędu”.

Czytaj też:

Impreza Sanny Marin. Premier otrzymała wynik testu narkotykowego