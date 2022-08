„Rosja jak Iran”. Chce opóźnić międzynarodową misję w elektrowni atomowej

„Rosja zaczęła wdrażać strategie podobne do tych stosowanych przez Iran, próbując manipulować i być może opóźnić misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w elektrowni w najbliższej przyszłości” – poinformował w swojej analizie Instytut Studiów nad Wojną. „Ukraińskie oficjalne źródła podają, że rosyjskie siły specjalne torturują pracowników Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, aby uniemożliwić im ujawnienie naruszeń bezpieczeństwa inspektorom MAEA” – odnotował też think thank. Według lokalnych źródeł rosyjskie władze próbują ograniczyć obecność ukraińskich pracowników w elektrowni, a władze okupacyjne zaczęły zbierać podpisy od mieszkańców Enerhodaru, rzekomo domagających się zakończenia „ostrzału ukraińskiego”, by przedstawić takie pisma inspektorom.

„Manipulowanie narodowością inspektorów i ataki na „uczciwość” inspekcji MAEA to taktyka, którą Iran od dawna stosuje, by zatrzeć wrażenie utrudniania inspekcji MAEA” – napisał ISW.

Misja MAEA w zaporoskiej elektrowni. Bez ekspertów z USA i Wielkiej Brytanii

„The New York Times” 27 sierpnia poinformował, że MAEA zebrała misję składającą się z szefa agencji Rafaela Mariano Grossiego oraz 13 ekspertów z „w większości krajów neutralnych”, aby odwiedzić elektrownię jądrową w Zaporożu. Lista nie obejmuje w szczególności Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które Rosja uważa za niesprawiedliwie stronnicze.

W niedzielę wieczorem Rosjanie ostrzelali dwie dzielnice w mieście Enerhodar, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Jeden z pocisków uderzył w budynek mieszkalny. „W niektórych sąsiednich budynkach okna zostały rozstrzaskane. Niektóre samochody zaparkowane na dziedzińcu zapaliły się” – pisał Dmytro Orłow, burmistrz Enerhodaru. „Informacje dotyczące ofiar i zakresu zniszczeń są ustalane” – poinformowała w niedzielę wieczorem Ukraińska Prawda. W poniedziałek rano portal podał, że co najmniej 10 osób zostało rannych wskutek uderzenia odłamkami, a dwie są w szpitalu w stanie krytycznym.

