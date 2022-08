Rosjanie nie zrezygnowali z europejskich wakacji. Niektórzy nie kryją uwielbienia dla Putina

Pół roku od rozpoczęcia wojny państwa Unii Europejskiej wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie wiz turystycznych dla Rosjan. Nie mogą zgodzić się, czy obywatele kraju-agresora powinni cieszyć się wakacjami na starym kontynencie, czy lepiej odebrać im kolejny przywilej, przypominając o niesłusznej wojnie, prowadzonej przez ich kraj. Decyzję w tej sprawie chciałby ułatwić europejskim politykom dziennik „Bild”, który zebrał wymowne świadectwa Rosjan w mediach społecznościowych.

Niemieccy dziennikarze przytoczyli m, .in. wypowiedzi 44-letniej Swietłany i jej męża, którzy co roku spędzają wakacje we własnej willi w Ramatuelle koło Saint-Tropez. – Wspieramy go. Tak wiele dla nas zrobił – podkreślała. Jej zdaniem tylko 5 proc. zachodnich mediów mówi prawdę o wojnie na Ukrainie. – Reszta to kłamstwa – stwierdzała. O mordowanie cywili oskarża Ukraińców, a masakrę w Buczy nazywa „inscenizacją”.

Z kolei 33-letni Andriej spędzający urlop w Baden-Baden w Niemczech o Buczy mówi nie jako „inscenizacji”, a wręcz sprawce strony Ukraińskiej. – To nie Putin strzelał. Zabijanie normalnych ludzi, to robią Ukraińcy – mówił niemieckiemu reporterowi. Stwierdzał też, że wojnę bardzo łatwo zakończyć. Wystarczy „robić to, czego chce Putin”.

Opisano też filmik, który na TikToku zamieściła turystka z Rosji. Bawiąca się w Wiedniu kobieta obrażała dwie napotkane Ukrainki i śpiewała, że „Rosja zwycięży”. – Ukraina powinna spi****** – zakończyła. „Bild” opisał też przypadek milionera Jurija Miszczenki, który wakacje spędza w tureckim Bodrum. – Władimir Putin jest świetny dla naszego kraju i mojego biznesu. Dzięki Putinowi mamy na Krymie wspaniałe autostrady – mówił.

Rosjanie coraz częściej wybierają Turcję i kraje arabskie

Z materiału niemieckiego tabloidu wynika też, że w tym sezonie Rosjanie oprócz krajów europejskich najchętniej podróżują do Egiptu i w rejon Zatoki Perskiej. W oparciu o dane ForwardKeys odnotowano też 84-proc. wzrost podróżujących z Rosji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do Turcji przyjechało w tym roku aż o 96 proc. więcej rosyjskich turystów, a do Bahrajnu 122 proc.







