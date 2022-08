38-latka próbowała udowodnić, że nie jest pijana. Nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia, które opisuje „New York Post” doszło 27 kwietnia tego roku, jednak dopiero teraz miejscowa policja udostępniła publicznie nagranie z kamer zamontowanych na mundurach funkcjonariuszy. 38-letnia Amy Harrington z Madeira Beach najechała swoim samochodem na tył innego pojazdu. Na miejsce wezwano służby. Przybyli policjanci stwierdzili, że oczy kobiety są przekrwione i załzawione.

38-latka próbowała udowodnić, że nie jest pijana

Funkcjonariusze podejrzewali, że 38-latka jest pijana. W związku z tym polecili jej przeprowadzenie testu trzeźwości w formie przejścia kilku kroków po linii prostej, wyznaczającej miejsce parkingowe. Kobieta próbowała udowodnić, że nie jest pod wpływem alkoholu. W pewnej chwili zaczęła nawet tańczyć. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak próbuje pokazać kilka figur baletowych, a następnie kroki irlandzkiego tańca ludowego, wymachując rękami i nogami.

Policjant poprosił ją, by podsłuchała instrukcji, a ta odparła, że ten brzmi jak jej „trener baletu, więc to brzmi dobrze”. "To nie było dobre" – odparł oficer. Z dokumentów policyjnych wynika, że 38-latka próbowała postępować zgodnie z instrukcjami, ale jej krok był chwiejny i prawie się wywróciła.

Kobieta została aresztowana

Popisy zdały się na nic, a funkcjonariusze nie dali się zwieść. Kobieta została aresztowana. Postawiono jej zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu, zniszczenie mienia i odmowy poddania się testom. „New York Post” poinformował, że kobieta już wcześniej odmówiła poddania się testowi – do poprzedniego incydentu doszło w 2019 r. w Pinellas County.

