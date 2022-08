Ukraiński deputowany: Ramzan Kadyrow szykuje się do wbicia noża w plecy Władimira Putina

Ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko w jednym z materiałów na YouTube stwierdził, że w Rosji toczy się wielka kłótnia związana z klęską Rosji w wojnie z Ukrainą. Odpowiedzialnością za niepowodzenia ma zostać prawdopodobnie obarczony Władimir Putin. Według Honczarenki Ramzan Kadyrom zaczął „wymykać się spod kontroli” Moskwy.

O zmianie frontu przez przywódcę Czeczenii ma świadczyć ma świadczyć reakcja na działania ukraińskiego wywiadu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oficjalnie uznała Kadyrowa za podejrzanego w sprawie zbrodni w Ukrainie. W odpowiedzi szef władz Republiki Czeczeńskiej miał obwinić prezydenta Rosji za porażki. Kadyrow zdaniem ukraińskiego polityka miał publicznie obwinić Putina za to, że ten uniemożliwia mu „zajęcie Kijowa”.

Ramzan Kadyrow zwróci się przeciwko Władimirowi Putinowi?

– Kadyrow już szykuje się do wbicia noża w plecy w plecy Putina – zaznaczył Honczarenko. Dodatkowo rosyjski przywódca ma być winny temu, że trwa wojna, ale nie ma rezultatów i że już siódmy miesiąc zdobywają stolicę Ukrainy, którą mieli zająć w trzy dni. – Jeszcze niedawno Putin był „wielkim geostrategiem, jakiego świat nie widział”, a teraz wskazują go jako winnego – mówił ukraiński polityk.

Honczarenko ocenił, że Kadyrow nie jest tak lojalny wobec Kremla, jak to publicznie deklaruje i „gra we własną grę”. Czeczeński przywódca ma być gotowy w każdej chwili odciąć się od Rosji, kiedy stanie się to dla niego opłacalne. Zdaniem członka Rady Najwyższej Ukrainy Kadyrow zauważył, że na najwyższych szczeblach władzy w Rosji powoli pojawiają się sygnały wymierzone w Putina, które są coraz głośniejsze.

Przywódca Czeczenii prowadzi kampanię na rzecz zmiany władzy w Rosji

Akcentować mają je zwłaszcza najzagorzalsi zwolennicy wojny w Ukrainie, którzy krytykują Kreml za niezdecydowanie i niemożność rozwiązania „kwestii ukraińskiej”. Honczarenko podsumował również, że otoczenie rosyjskiego przywódcy ma zdawać sobie sprawę w rychłego końca reżimu. Sam Kadyrow ma prowadzić kampanię na rzecz zmiany władzy w Rosji. Przywódca Czeczeni ma przygotowywać nawet swój własny ranking potencjalnych następców Putina.

Czytaj też:

Przywódca Czeczenii zachęca Ukraińców do buntu przeciw władzom ich kraju. „Muszą wyjść na ulice i...”