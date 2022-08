Trwa ukraińska kontrofensywa na południu kraju. Doniesienia o pierwszych sukcesach

Trwa 188. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. W poniedziałek wieczorem sztab generalny przekazał, że ukraińska armia odpiera rosyjskie ofensywy na pięciu frontach – w kierunku Słowiańska, Kramatorska, Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawłowki. Z kolei ukraińskie Dowództwo Operacyjne „Południe” poinformowało we wtorek rano, że Rosjanie ponoszą duże straty. Przekazano, że zabitoo 82 rosyjskich żołnierzy i zniszczono 30 jednostek sprzętu, w tym czołgi, haubice, systemy rakietowe, działa samobieżne, pojazdy opancerzone i inne. W rejonie, gdzie koncentrują się walki, ukraińscy żołnierze zniszczyli też trzy składy amunicji i prowizoryczną przeprawę Rosjan przez Dniepr.

Kontrofensywa na południu Ukrainy

Według CNN ukraińska armia odbiła cztery wsie zajmowane przez okupantów na południe od Chersonia. „Ich pierwsza linia obrony została przełamana w trzech miejscach” – powiedziało źródło amerykańskiej stacji, zaznaczając, że celem Ukraińców jest Chersoń. Amerykański Instytut Badań nad Wojną podaje z kolei, że według źródeł Ukraińscy wyzwolili pięć miejscowości, ale zaznacza, że strona ukraińska nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tych doniesień.

twitter

Według korespondenta „The Kyiv Post” Chucka Pfarrera siły ukraińskie „prowadzą skoordynowaną ofensywę wzdłuż szerokiego frontu na zachód od Chersonia”.

twitter

Brytyjski wywiad: Nie jest jeszcze możliwe potwierdzenie skali postępów Ukrainy

Z kolei brytyjski wywiad, w codziennej aktualizacji sytuacji na froncie, potwierdza, że w poniedziałek „kilka brygad Sił Zbrojnych Ukrainy zwiększyło ciężar ostrzału artyleryjskiego w sektorach linii frontu na całej południowej Ukrainie” oraz, że „ukraińskie precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu nadal zakłócają rosyjskie zaopatrzenie”. „Nie jest jeszcze możliwe potwierdzenie skali postępów Ukrainy” – zaznaczają Brytyjczycy.

„Jednak od początku sierpnia Rosja podjęła znaczne wysiłki w celu wzmocnienia swoich sił na zachodnim brzegu Dniepru w okolicach Chersonia. Najprawdopodobniej 49 Armia Połączonych Sił Zbrojnych Południowego Okręgu Wojskowego została wzmocniona komponentami 35 Armii Połączonych Sił Zbrojnych Wschodniego Okręgu Wojskowego. Ta integracja jednostek sugeruje znaczącą reorganizację sił Rosji na Ukrainie” – czytamy w najnowszym raporcie.

twitter

Zdaniem brytyjskiego wywiadu „większość jednostek w okolicach Chersonia jest prawdopodobnie słabo obsadzona i zdana na kruche linie zaopatrzenia, które prowadzą przez prom i mosty pontonowe na Dnieprze”. „Jeśli Ukrainie uda się podjąć trwałe operacje ofensywne, spójność nowej, niesprawdzonej struktury organizacji wojsk rosyjskich będzie prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla trwałości obrony okupanta na południu” – podsumowano.

Wołodymyr Zełenski do Rosjan: Czas na ucieczkę

– Jeśli chcą przeżyć – to czas, by rosyjskie wojsko uciekało. Wracajcie do domu – powiedział w nocnym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Ukraina odzyskuje swoje – dodał. Oświadczył też, że ukraińska armia chce „wypędzić okupantów aż do granicy”. Z kolei doradca prezydenta Ołeksij Arestowicz poinformował, że rosyjska obrona „została przełamana w ciągu kilku godzin”.

Czytaj też:

Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Jest komunikat ws. sytuacji radiacyjnej w Polsce