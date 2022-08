Watykan zajął stanowisko ws. słów Franciszka. „Papież nie jest politykiem”

Watykan w najnowszym komunikacie przytacza interwencje papieża ws. wojny i przypomina, że zawsze potępiał on rosyjską agresję jako „moralnie niesprawiedliwą i niedopuszczalną".

„Papież wypowiada się jako pasterz, który broni każdego ludzkiego życia, a nie jako polityk. Przez ten pryzmat należy patrzeć na jego liczne interwencje dotyczące wojny na Ukrainie” - czytamy w komunikacie.

Stolica Apostolska zabrała głos ws. słów papieża Franciszka

„W kontekście wojny w Ukrainie odbywały się liczne interwencje Ojca Świętego i jego współpracowników. W większości mają one na celu zaproszenie wiernych do modlitwy, a wszystkich ludzi dobrej woli do solidarności i wysiłków na rzecz odbudowy pokoju” - podkreślono.

Jak dodano, niejednokrotnie pojawiały się dyskusje na temat politycznego znaczenia, jakie należy przypisać takim interwencjom. „W związku z tym powtarzamy, że słowa Ojca Świętego w tej dramatycznej kwestii należy odczytywać jako głos w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako stanowiska polityczne” - napisano.

”Wystąpienia papieża Franciszka są jasne i jednoznaczne w potępieniu inwazji jako moralnie niesprawiedliwej, niedopuszczalnej, barbarzyńskiej, bezsensownej, odrażającej i świętokradczej” - podkreślono w komunikacie.

Wcześniej papież Franciszek wzywał podczas środowej audiencji generalnej do „konkretnych kroków”, aby zakończyć wojnę w Ukrainie. Odniósł się też do śmierci Darii Duginy. - Myślę o tej biednej dziewczynie, która zginęła. Niewinni płacą za wojnę - mówił Franciszek. Dodał również, że handlarze bronią, którzy czerpią zyski z wojny, są „przestępcami, którzy zabijają ludzkość”.

„To przemówienie papieża było rozczarowujące” – ocenił ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz.

Czytaj też:

Papież Franciszek ogłosi rezygnację? Padła konkretna data, a Watykan huczy od plotek