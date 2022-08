Próba generalna przed konklawe? Ważne zgromadzenie w Watykanie

W sobotę papież Franciszek nominował nowych kardynałów. W poniedziałek zaś, już z ich udziałem, rozpoczęła się zgromadzenie, narada papieża z kardynałami. To największe tego typu spotkanie od wybuchu pandemii COVID-19.

Na zgromadzeniu ma być dyskutowana konstytucja apostolska „Praedicate Evangelium” w sprawie reformy Kurii Rzymskiej.

Jak informuje „Deutsche Welle”, nieoficjalnie mowa jest o ograniczeniu czasu sprawowania funkcji kierowniczych w Watykanie do pięciu lat z możliwością przedłużenia o kolejne pięć. – To ograniczy sprawy ambicjonalne. To dobra rzecz – przyznał w rozmowie z ARD arcybiskup Luksemburga kard. Jean-Claude Hollerich.

Oprócz tego funkcje kierownicze w Kurii mają móc sprawować również świeccy. Z kolei watykańscy urzędnicy odpowiadający za dykasterię (wcześniej kongregacje), czyli odpowiednik ministerstw w państwach świeckich, mają koordynować swoje działania na regularnych spotkaniach, które do tej pory były rzadkością.

Od pewnego czasu media spekulują też o ewentualnym ustąpieniu Franciszka ze stanowiska. W tym kontekście eksperci zajmujący się Watykanem wskazują, że obrady kardynałów mogą być swoistą „próbą generalną” przed kolejnym konklawe.

Dziennikarze „Deutsche Welle” wskazują, że możliwość poznania się przez kardynałów w czasie obrad jest okazją do poznania się ich między sobą. Zwłaszcza że papież Franciszek mianował purpuratów z różnych części świata, przez co kolegium kardynalskie powiększyło się o wielu duchownych spoza Europy.

