Ze świata płyną kondolencje po śmierci Gorbaczowa. Oświadczenia wydali m.in. Putin i Biden

We wtorek 30 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Michaił Gorbaczow. W lipcu 2022 roku polityk trafił do szpitala. Zmagał się z cukrzycą oraz chorobami nerek. Ostatni prezydent ZSRR miał 91 lat. To właśnie on w 1986 roku zainicjował politykę pieriestrojki (przebudowy), która obejmowała modernizację gospodarki, zwiększenie swobód obywatelskich, ograniczenie korupcji i ocieplenie stosunków z Zachodem. Gorbaczow wprowadził też głasnost, czyli politykę wewnętrznej i zewnętrznej jawności państwa.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że zostanie spełnione ostatnie życzenie Michaiła Gorbaczowa, który pragnął być pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie obok swoich przodków i żony Raisy.

Gorbaczow nie żyje. Putin składa kondolencje

Po tym jak media obiegła informacja o śmierci ostatniego prezydenta ZSRR, ze świata popłynęły kondolencje. Rzecznik Kremla przekazał, że Władimir Putin składa najgłębsze kondolencje z powodu śmierci Michaiła Gorbaczowa. Dmitrij Pieskow dodał, że „prezydent Rosji wyśle wiadomość z kondolencjami do krewnych i przyjaciół męża stanu”.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w ostatnich latach Michaił Gorbaczow popierał Władimira Putina, mimo że przez długi czas był jego zagorzałym krytykiem. Atakował prezydenta Rosji m.in. w 2011 roku, po protestach dotyczących sfałszowania wyborów do Dumy Państwowej. Wzywał w tamtym okresie Putina, by nie kandydował więcej na prezydenta, którym w okresie 2008-2012 był Dmitrij Miedwiediew.

Śmierć Gorbaczowa. Macron, Biden i Johnson składają kondolencje

Krótkie oświadczenie wydała także Ursula von der Leyen. „Michaił Gorbaczow był zaufanym i szanowanym przywódcą. Odegrał kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny i obaleniu żelaznej kurtyny. To dzięki niemu droga do wolnej Europy została otwarta. Tego dziedzictwa na pewno nie zapomnimy” – podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaznaczył z kolei, że „Michaił Gorbaczow był jedynym w swoim rodzaju mężem stanu, który zmienił bieg historii”. „Straciliśmy wybitnego światowego przywódcę, zaangażowanego multilateralistę i niestrudzonego orędownika pokoju. Jestem głęboko zasmucony jego odejściem” – zaznaczył.

Według Emmanuela Macrona „ostatni prezydent ZSRR to człowiek pokoju, którego wybory otworzyły Rosjanom drogę do wolności a jego zaangażowanie na rzecz pokoju w Europie zmieniło naszą wspólną historię”.

Joe Biden w swoim oświadczeniu przypomniał, że „jako przywódca ZSRR współpracował z prezydentem USA Ronaldem Reaganem w celu zredukowania arsenałów nuklearnych naszych dwóch krajów, ku uldze ludzi na całym świecie, którzy modlili się o zakończenie wyścigu zbrojeń”.

„Jestem zasmucony wiadomością o śmierci Michaiła Gorbaczowa. Zawsze podziwiałem jego odwagę i uczciwość, z którą wykazał się w doprowadzeniu do pokojowego zakończenia zimnej wojny. W czasach wojny w Ukrainie, jego niestrudzone zaangażowanie w otwarcie sowieckiego społeczeństwa pozostaje dla nas wszystkich przykładem” – napisał Boris Johnson.

Belgijski europoseł Guy Verhofstadt stwierdził z kolei, że Michaił Gorbaczow zdawał sobie sprawę, że Rosja nigdy nie będzie w pokoju ze światem, dopóki pozostanie zamknięta w autorytaryzmie i resentymentach. Jego dziedzictwo zostało całkowicie zniszczone przez autokratyczny i głodny wojny reżim Władimira Putina – ocenił.

