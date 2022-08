Ze świata płyną kondolencje po śmierci Gorbaczowa. Oświadczenia wydali m.in. Putin i szefowa KE

We wtorek 30 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Michaił Gorbaczow. W lipcu 2022 roku polityk trafił do szpitala. Zmagał się z cukrzycą oraz chorobami nerek. Ostatni prezydent ZSRR miał 91 lat. To właśnie on w 1986 roku zainicjował politykę pieriestrojki (przebudowy), która obejmowała modernizację gospodarki, zwiększenie swobód obywatelskich, ograniczenie korupcji i ocieplenie stosunków z Zachodem. Gorbaczow wprowadził też głasnost, czyli politykę wewnętrznej i zewnętrznej jawności państwa.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że zostanie spełnione ostatnie życzenie Michaiła Gorbaczowa, który pragnął być pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie obok swoich przodków i żony Raisy.

Michaił Gorbaczow nie żyje. Władimir Putin składa kondolencje

Po tym jak media obiegła informacja o śmierci ostatniego prezydenta ZSRR, ze świata popłynęły kondolencje. Rzecznik Kremla przekazał, że Władimir Putin składa najgłębsze kondolencje z powodu śmierci Michaiła Gorbaczowa. Dmitrij Piesko dodał, że prezydent Rosji wyśle wiadomość z kondolencjami do krewnych i przyjaciół męża stanu. W tym kontekście warto przypomnieć, że w ostatnich latach Michaił Gorbaczow popierał Władimira Putina, mimo że przez długi czas był jego zagorzałym krytykiem. Atakował prezydenta Rosji m.in. w 2011 roku, po protestach dotyczących sfałszowania wyborów do Dumy Państwowej. Wzywał w tamtym okresie Putina, by nie kandydował więcej na prezydenta, którym w okresie 2008-2012 był Dmitrij Miedwiediew.

Krótkie oświadczenie wydała także Ursula von der Leyen. Michaił Gorbaczow był zaufanym i szanowanym przywódcą. Odegrał kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny i obaleniu żelaznej kurtyny. To dzięki niemu droga do wolnej Europy została otwarta. Tego dziedzictwa na pewno nie zapomnimy - podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej.