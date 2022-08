Meghan Markle ujawnia kulisy Megxitu. Zdradziła, jaką propozycję odrzuciła królowa

Wiosną 2020 r. oficjalnie Meghan i książę Harry przestali być wyższymi rangą członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie reprezentują już królowej i nie otrzymują środków publicznych z tytułu wykonywanych obowiązków. Nadal noszą tytuły księcia i księżnej Sussex, ale nie używają już tytułów Jego/Jej Królewskiej Wysokości. Przestali też używać nazwy Sussex Royal, pod którą widnieli na Instagramie.

Meghan Markle: Sam fakt, że istniejemy, zakłócał dynamikę hierarchii

W rozmowie z magazynem „The Cute”, która ukazała się 29 sierpnia, Meghan Markle wróciła pamięcią do Megxitu. Przypomniała, że początkowo razem z Harrym myśleli o przeprowadzce do któregoś z państw Wspólnoty Narodów. W tym kontekście wymieniła Kanadę, Nową Zelandię i Republikę Południowej Afryki. „Wszystko, tylko nie Wielka Brytania.... Sam fakt, że istniejemy, zakłócał dynamikę hierarchii. To z jakiegoś powodu nie jest coś, co wolno nam było robić, mimo że kilku innych członków rodziny zrobiło dokładnie to samo” – powiedziała księżna, zaznaczając, że nie byli pierwszą parą, która wyprowadziła się z kraju. Ujawniła też, że zaproponowała, że nadal będą reprezentować monarchię, ale jednocześnie będąc niezależnymi finansowo, ale propozycję odrzuciła królowa Elżbieta II.

Meghan skarży się w wywiadzie na to, że nie miała kontroli nad zdjęciami, które pojawiały się na jej oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Zasugerowała też, że wróci do aktywności na Instagramie.

Księżna została też zapytana o to, czy jest miejsce na przebaczenie między nią a jej teściami i jej własną rodziną. „Myślę, że przebaczenie jest naprawdę ważne. Niewybaczenie wymaga dużo więcej energii” – odpowiedziała. „Ale przebaczenie wymaga wiele wysiłku” – dodała.

Księżna uruchomiła swój podcast

Wywiad udzielony przez Meghan Markle magazynowi „The Cute” jest elementem promocji promocji podcastu księżnej „Archetypy”, który miał swoją premierę w zeszłym tygodniu. |W pierwszym odcinku rozmawiała ze światowej sławy tenisistką, a prywatnie swoją przyjaciółką Sereną Williams.

