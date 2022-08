Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Imperium Putina w odwrocie. Czas na ruch Zachodu, w tym Polski

Strategia Rosji, datująca się od czasów Piotra I i Katarzyny II, polegała na podbijaniu czy kolonizacji wszystkich obszarów sąsiadujących z rosnącym w siłę imperium. To za czasów polakożerczej carycy Krym wydarto z Chanatu Krymskiego i dokonano jego szybkiej rosyjskiej kolonizacji oraz rejonów przylegających do północnych wybrzeży Morza Czarnego. Przez całe dwa stulecia XVIII i XIX wieku zagarniano kolejne obszary głównie w Azji i na Kaukazie. Polityka podbojów trwała aż do lat 30. XX wieku. Historia imperium pisana była zawsze krwią zniewalanych narodów, które ulegały przewadze militarnej.

W efekcie Rosja Sowiecka stała się wielonarodowym państwem o wątpliwej trwałości jako twór o wspólnych celach i spójności czy tożsamości narodowej. Skazany od początku na upadek w dogodnym historycznie momencie. Sprawców tego upadku zawsze upatrywano w ruchach niepodległościowych, tlących się w zniewolonych narodach. Nie brano pod uwagę scenariusza,że sprawcami upadku będą jego twórcy. W tym przypadku Rosjanie. Agresja na Ukrainę tylko przyspieszyła ten moment. Choć wiele państw podejmowało wysiłki w celu oderwania się od państwa-matki. Gruzja czy Azerbejdżan są tego przykładami. Korozja tego sztucznego systemu przyspiesza.