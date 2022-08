Potężny pożar na Krymie. W okolicach znajduje się skład ropy

W środę około 6:00 rano na lokalnych kanałach Telegramie pojawiły się doniesienia o wybuchu dużego pożaru w dzielnicy Krasnohwardijskie na okupowanym przez Rosję Krymie. Informację o pożarze zamieścił na Telegramie Urząd Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Na nagraniach widać gęste kłęby czarnego dymu.

„Kanały z Krymu piszą, że pali się sklep. Ale z jakiegoś powodu nikt nie wspomina, że jest tam magazyn ropy” – skomentował doniesienia o pożarze deputowany do parlamentu ukraińskiego, Ołeksij Honczarenko.

Pożar na Krymie. Rosyjskie ministerstwo potwierdza



Rosyjska państwowa agencja TASS poinformowała, że pożar wybuchł na terenie magazynu i nikt nie odniósł obrażeń. Główna Dyrekcji Rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych potwierdziła informacje o pożarze. Dodano, że jego przyczyna jest nieznana.

16 sierpnia Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow przekazał, że płonie rosyjska jednostka wojskowa w rejonie dżankojskim na okupowanym Krymie. Te doniesienia potwierdziły agencja prasowa TASS oraz gubernator Krymu Siergiej Aksionow.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać gęsty dym unoszący się nad miejscem, w którym znajdował się skład rosyjskiej amunicji.

We wtorek 9 sierpnia agencja Reutera poinformowała, powołując się na doniesienia naocznych świadków, że na terytorium Krymu doszło do szeregu eksplozji. W pobliżu rosyjskiej bazy lotniczej było widać unoszące się czarne kłęby dymu. W ciągu minuty doszło do co najmniej 12 eksplozji o różnym natężeniu. Ukraina nie wzięła odpowiedzialności za wybuchy. Innego zdania były źródła „New York Times”

