Wizy dla Rosjan. Morawiecki zaapelował do krajów UE

Podczas szczytu bezpieczeństwa energetycznego Morza Bałtyckiego w Kopenhadze premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by Unia Europejska zaprzestała wydawania wiz Rosjanom. Powiedział, że w Warszawie rozmawiał z rosyjskimi opozycjonistami, Garrim Kasparowem i Michaiłem Chodorkowskim, między innymi o zakazie wizowym dla Rosjan i wszyscy byli zdania, że „powinniśmy zaprzestać wydawania wiz rosyjskim obywatelom”.

Zapytany o to, czy możliwy jest w tej sprawie kompromis, powiedział, że „nie przypomina sobie, żeby jacyś niemieccy turyści w 1943 roku podróżowali np. do Wielkiej Brytanii albo do innych krajów wolnego świata w celach turystycznych”.

– Dzisiaj Rosja jest barbarzyńskim agresorem, morduje cywili, dokonuje strasznych zbrodni na Ukrainie. Zbrodni ludobójstwa. W związku z tym aktywa rosyjskie powinny być skonfiskowane, o tym tutaj również mówiłem naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, a Rosjanie nie powinni otrzymywać wiz innych niż humanitarne – mówił. Dodał, że będzie „to kolejne i odpowiednie narzędzie wywierania presji na Kreml”.

Szef rządu mówił też, że „Nord Stream 1 i Nord Stream 2 umożliwiły Władimirowi Putinowi zaatakowanie Ukrainy”. -. Jestem absolutnie przekonany, że bez tych dwóch gazociągów on nie odważyłby się zaatakować Ukrainy, ponieważ nie byłoby innych dróg transferu jego gazu do Europy – mówił.

Wizy dla Rosjan. Jaka będzie decyzja UE?

Wśród polityków Unii Europejskiej nie ma jednomyślności co do pomysłu zawieszenia wydawania wiz dla wszystkich Rosjan. Do grona przeciwników dołączył ostatnio szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W rozmowie z austriackim nadawcą publicznym ORF Borell mówił, że w jego opinii zerwanie wszystkich kontaktów z rosyjską ludnością cywilną przyniesie UE skutki odwrotne od oczekiwanych.

Czytaj też:

Rosjanie nie zrezygnowali z europejskich wakacji. Niektórzy nie kryją uwielbienia dla Putina