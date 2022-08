Śmiercionośne gradobicie. Dziewczynka nie przeżyła uderzenia lodowej kuli

Opisywane tutaj gradobicie zdarzyło się we wtorek 30 sierpnia około godziny 19:30 w prowincji Girone. Według relacji Sky News spadły tam kule gradu o średnicy sięgającej nawet 10 centymetrów. Jeden z takich pocisków w miejscowości La Bisbal d'Emporda uderzył małe dziecko. 20-miesięczną dziewczynkę z urazem głowy błyskawicznie przetransportowano do szpitala. Niestety, lekarze nie byli w stanie uratować rannej. Po kilku godzinach starań, musieli stwierdzić zgon dziecka. Tragiczną informację potwierdziła burmistrz miasta Carme Vall.

twitter

Zniszczenia i ranni po gradobiciu w Hiszpanii



W sumie po wtorkowym gradobiciu ucierpiało 50 osób, z czego 16 trafiło do szpitali. W okolicy Bisbal d'Emporda doszło do dużych zniszczeń. Strażacy z tej okolicy wzywani byli do usuwania uszkodzeń ponad 40 razy. Głównie musieli radzić sobie ze zniszczonymi dachami czy uszkodzonymi instalacjami elektrycznymi. Nie liczono nawet samochodów z rozbitymi szybami i wgnieceniami w karoserii.

twitter

Rekordowe gradobicie, największe od 20 lat



W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań i zdjęć, pokazujących rozmiary kataklizmu. Niektóre kule gradowe ledwo mieściły się w dłoni. Służba Meteorologiczna Katalonii podkreślała, że grad w La Bisbal d'Emporda o średnicy 10 centymetrów był największym, jaki widziano w Katalonii od 2002 roku.

twitterCzytaj też:

Wakacje 2022. Mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym znów przeraża skalą tragedii