Jest decyzja ws. unijnych wiz dla Rosjan!

Ministrowie spraw zagranicznych UE wyrazili zgodę na całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją, co utrudni i zwiększy koszty wjazdu obywateli Rosji do krajów należących do wspólnoty – informuje Reuters.

W dniach 30-31 sierpnia w Pradze odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. - W obliczu wsparcia zbrodniczej polityki władz Rosji przez znaczną część społeczeństwa tego kraju, konieczne jest pilne zaprzestanie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji przez wszystkie państwa członkowskie – podkreślił Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Polski. Więcej informacji wkrótce.