Unijne wizy nie dla Rosjan? Jest porozumienie szefów MSZ państw UE

Ministrowie spraw zagranicznych UE wyrazili zgodę na zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, co utrudni i zwiększy koszty wjazdu obywateli Rosji do krajów należących do wspólnoty – informuje Reuters.

W dniach 30-31 sierpnia w Pradze odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. – W obliczu wsparcia zbrodniczej polityki władz Rosji przez znaczną część społeczeństwa tego kraju, konieczne jest pilne zaprzestanie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji przez wszystkie państwa członkowskie – podkreślił Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Polski. Co z wizami dla Rosjan? Porozumienie szefów MSZ państw UE Głos w sprawie poszerzania pakietu sankcji, które są nakładane na Rosję, zabrał także Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj Rosja jest barbarzyńskim agresorem, morduje cywili, dokonuje strasznych zbrodni na Ukrainie. Zbrodni ludobójstwa. W związku z tym aktywa rosyjskie powinny być skonfiskowane, o tym tutaj również mówiłem naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, a Rosjanie nie powinni otrzymywać wiz innych niż humanitarne – stwierdził premier polskiego rządu. Polityk dodał, że będzie „to kolejne i odpowiednie narzędzie wywierania presji na Kreml". W środę 31 sierpnia podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej doszło do porozumienia ws. zawieszenia umowy wizowej z Rosją. – Zgodziliśmy się na pełne zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską i Rosją – powiedział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell na konferencji prasowej, która oficjalnie zamykała wspomniane wydarzenie. Polityk zaznaczył, że nie może być tak, że Rosjanie w pełni korzystają z życia, jeżdżą do krajów UE na wakacje czy zakupy, podczas gdy ich kraj wywołał wojnę w Ukrainie. Josep Borrell dodał, że porozumienie zawarte na nieformalnym szczycie sprawia, że Rosjanom będzie trudniej dostać wizy, a także wzrosną koszty wjazdu do krajów należących do wspólnoty.

