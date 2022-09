Kto zastąpi papieża Franciszka? Nie ustają spekulacje o nadchodzącej abdykacji

Giełda nazwisk przyszłych biskupów Rzymu ruszyła, choć niewiele wskazuje na to, byśmy w najbliższym czasie mieli zobaczyć dym nad Kaplicą Sykstyńską. Papież Jan Paweł II zmarł w wieku 84 lat, Benedykt XVI abdykował mając 85 lat, a w ciągu ostatnich 100 lat, obejmujących osiem pontyfikatów, średni wiek, w którym kończyło się papieskie panowanie, wynosił 78 lat. Wszystko to skłania do przypuszczeń, że 85-letni Franciszek wkrótce pożegna się z urzędem. Tymczasem Jorge Mario Bergoglio planuje kolejne wizyty.

– W mojej opinii papież póki co na emeryturę się nie wybiera. Niemniej jednak w związku z ostatnimi wydarzeniami, w których uczestniczył Franciszek, w mediach pojawiły się różnego rodzaju spekulacje, że niebawem, po zakończeniu – trwających właśnie – konsultacji z kardynałami, papież ogłosi swoją rezygnację. Potwierdzeniem tej tezy miałaby być ubiegłotygodniowa wizyta Franciszka w miejscowości L’Aquila, w bazylice, w której znajduje się grób Celestyna V, pierwszego w historii papieża, który zrzekł się urzędu – mówi WPROST.pl dr Bartłomiej Wołyniec z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jego zdaniem, w wizycie tej nie należy jednak doszukiwać się niczego szczególnego, stanowi ona pewnego rodzaju symbol, do którego modlitwa Franciszka przy grobie Celestyna V urasta, przede wszystkim w kontekście analogicznej wizyty papieża Benedykta XVI, która miała miejsce w 2009 r.

Ewentualna abdykacja Franciszka. Nieprzypadkowa wizyta w L’Aquili

– Wówczas to papież Ratzinger pozostawił w L’Aquili towarzyszący mu od początku pontyfikatu paliusz (noszony na ramionach pas z białej wełny – red.), co z kolei po kilku latach odczytano jako pierwszą zapowiedź zrzeczenia się urzędu. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka, który co prawda nie wyklucza swojego ustąpienia, ewentualna abdykacja nie jest perspektywą kilku najbliższych miesięcy. Warto ponadto dodać, że papież Franciszek przybył do L’Aquili 28 sierpnia, a więc dzień przed rocznicą koronacji Celestyna V, która miała miejsce 29 sierpnia 1294 roku – wyjaśnił.