Tankowiec znów zablokował Kanał Sueski. O krok od powtórki z 2021 r.

252-metrowy tankowiec Affinity V zablokował południową część kanału. Statek pod banderą Singapuru kierował się do portu Yanbu na Morzu Czerwonym w Arabii Saudyjskiej. W pewnej chwili uderzył w nabrzeże i stanął w poprzek kanału.

Tankowiec utknął w Kanale Sueskim

Zarząd Kanału SCA opublikował wideo przedstawiające jego przewodniczącego Osamę Rabie w pomieszczeniu kontrolerów, gdzie personel pracował nad rozwiązaniem problemu, a także materiał filmowy przedstawiający tankowiec eskortowany w kanale przez holowniki. Z informacji przekazanych przez urząd wynika, że statek utknął w kanale z powodu usterki technicznej steru. W czwartek rano strony umożliwiające ruch statków i ich położenie wskazywały, że Affinity V przepłynął przez kanał i znajdował się w Zatoce Sueskiej.

Blisko powtórki z 2021 r.

Incydent wydarzył się w tym samym miejscu – na jednopasmowym odcinku kanału, gdzie w marcu ubiegłego roku utknął na sześć dni gigantyczny statek towarowy Ever Given. Ważący ponad 220 tys. ton Ever Given uderzył we wschodni brzeg kanału, całkowicie blokując możliwość przeprawy przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata. Przyczyną był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Po obu stronach przeprawy utworzyły się ogromne korki. Kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Zdarzenie spowodowało zakłócenia w światowym handlu.

Po tym jak Ever Given osiadł na mieliźnie, władze Kanału Sueskiego ogłosiły przyspieszone plany jego rozbudowy, w tym wydłużenie drugiego kanału i pogłębienie istniejącego. Prace mają się zakończyć w 2023 r.

