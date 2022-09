Poruszające nagranie Ministerstwa Obrony Ukrainy pod adresem Polski. Wystarczyły cztery słowa

Ministerstwo Obrony Ukrainy zamieściło w swoich mediach społecznościowych nagranie. Na początku filmu pojawiają się pojedyncze słowa w języku angielskim, które tworzą zdanie: „Jeśli jest coś, co Polacy zrozumieją”. Następnie pokazano urywki z wojny w Ukrainie. Ataki na bloki mieszkalne, ludzi udających się na dworzec i koczujących na schodach czy rosyjskie pojazdy biorące udział w konflikcie z charakterystyczną literą „Z”.

W ramach kolejnego przerywniku zaprezentowano słowa, które układają się w sentencję: „chodzi o to, że nikt nie powinien sam stawiać czoła ciemności”. W tej części pokazano ludzi, którzy się ogrzewają, działanie punktów recepcyjnych i osoby uciekające przed wojną. Na dole widniała informacją, że do 24 sierpnia Polska przyjęło około dwa miliony uchodźców z Ukrainy oraz że Ukraińcy otrzymali pełny dostęp do darmowej opieki medycznej i edukacji publicznej.

Wojna Rosja – Ukraina. Ukraińskie Ministerstwo Obrony dziękuje Polsce

Na kolejnych obrazkach można zobaczyć m.in. hasła, że Polska jest „solidarna z Ukrainą”, czy zdjęcia ze zgromadzeń, na których widoczne są ukraińskie flagi. Ukraińskie Ministerstwo Obrony podkreśliło także w nagraniu, że Polska jest na drodze do wydania 5,3 miliona dolarów na pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców, a wartość pomocy wojskowej wyniosła około 0,6 proc. PKB Polski.

W ostatniej części zaprezentowano relację z wizyty Andrzeja Dudy u Wołodymyra Zełenskiego, czołgi i transportery opancerzone, które Polska wysłała na Ukrainę, zestaw przeciwlotniczy Piorun czy działanie armatohaubicy Krab. Na koniec podkreślono, że „Ukraina nie mogła prosić o większego przyjaciela w potrzebie i nigdy tego nie zapomni”. Podczas nagrania zamieszczono fragment piosenki „Hej, sokoły”. Wpis opisano jedynie czterema słowami po angielsku: „Polsko, kochamy cię”.

