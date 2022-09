Zaskakujące decyzje ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Szef MAEA wyjeżdża

W czwartek 1 września inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotarli do okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. „Misja właśnie przybyła do Elektrowni Jądrowej w Zaporożu w celu przeprowadzenia niezbędnych działań związanych z bezpieczeństwem” – oświadczyła na Twitterze MAEA, co potwierdził ukraiński koncern Enerhoatom.

Kilka godzin później szef międzynarodowej misji Raphael Grossi przekazał rosyjskim dziennikarzom, że w krótkim czasie udało się zgromadzić mnóstwo ważnych informacji. „Kluczowe rzeczy, które potrzebowałem zobaczyć, zobaczyłem” – oznajmił Grossi.

Agencja AFP, powołując się na Enerhoatom, podała informację o zmianie decyzji szefa misji, który jeszcze tego samego dnia postanowił opuścić Ukrainę. „Według stanu na godz. 18 dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi opuścił Zaporoską Elektrownię Atomową. Razem z nim elektrownię opuściła większość członków delegacji” – przekazano w komunikacie Enerhoatomu na Telegramie.

Zaporoska Elektrownia Atomowa. 5 inspektorów zostaje

Wiadomo jednak, że na terenie elektrowni pozostało pięciu członków MAEA. Mają oni kontynuować prace i rozkładać przywieziony ze sobą sprzęt. Planowo powinni pozostać na terenie obiektu do 3 września. Dopiero później podjęta zostanie decyzja co do ewentualnej stałej obecności przedstawicieli MAEA na terenie elektrowni.

