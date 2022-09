Migające światło, wycie silników, głowa w kolanach, krzyk stewardesy. „Przeżyłem” awaryjne lądowanie

Michał Głombiowski

Migające nerwowo światło, półmrok i wycie samolotowych silników. Wszyscy pochylamy się na siedzeniach, chowając głowy między kolana. Stewardesy krzyczą – nie ze strachu, lecz wydając polecenia. Podczas awaryjnego lądowania systemy nagłaśniające okazują się zbyt zawodne, by móc na nich polegać.

Po chwili koła uderzają twardo o nawierzchnię i dalej wszystko dzieje się bardzo szybko. Odpinamy pasy bezpieczeństwa, drzwi zostają wypchnięte i biegniemy – boso lub w skarpetach – do wyjścia. Nie zatrzymując się, prowadzeni przez stewardessę, po kolei wyskakujemy na napompowany gumowy trap i zjeżdżamy nim na ziemię. Raz, dwa, ewakuacja zakończona. Wszyscy pasażerowie są poza samolotem.

– Dziewięćdziesiąt sekund. Maksymalnie tyle powinna zająć ewakuacja – mówi Nikoletta Zima z Centrum Treningowego Wizz Air w Budapeszcie.

Nie odchylaj się do tyłu

By osiągnąć taki wynik, potrzebne są ćwiczenia. Odbywają się one regularnie w bazie szkoleniowej linii. Właśnie wziąłem w nich udział.

– Kabina do ćwiczeń to wycofany z użycia samolot Airbus – mówi Zima. – Skróciliśmy jedynie jego kadłub, tak by mieścił się w naszej hali. Wewnątrz wszystko wygląda dokładnie tak, jak w środku maszyn, którymi latają na co dzień nasi pasażerowie.