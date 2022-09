Dlaczego 2/3 Niemców ocenia rząd negatywnie? Kruche zaufanie do państwa

Z sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 2000 Niemców przez Instytut Forsa wynika, że ich zaufanie do działania państwa się kruszy. Wyniki cytuje Deutsche Welle. Mniej niż 1/3 ankietowanych uważa, że „państwo jest zdolne do działania i wypełniania swoich zadań”. To duży spadek. W zeszłym roku z takim stwierdzeniem zgodziło się 45 proc. badanych. Najwięcej niezadowolonych (17 proc.) wskazało, że państwo jest przeciążone pod względem zapewnienia bezpiecznych i niedrogich dostaw energii. 15 proc. twierdzi, że rządzący nie radzą sobie z kwestiami ochrony klimatu i środowiska, a 13 proc. zauważa braki pod względem polityki szkolnej i edukacyjnej. Tylko 13 proc. ankietowanych uznało, że sprawność usług publicznych wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Zwolennicy prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec częściej niż przeciętnie są zdania, że państwo jest niewydolne pod tym kątem.

Zaufanie naszych zachodnich sąsiadów do państwa było większe latem 2020 roku, po pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa. Więcej niż połowa Niemców (56 proc.) uznało wówczas, że działa ono sprawnie.

Negatywne oceny kanclerza Niemiec Olafa Scholza

Z niskimi notowaniami mierzy się też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Aż 62 proc. ankietowanych oceniło, że jest niezadowolonych z jego pracy – wynika z sondażu przez instytut badań opinii Insa dla "Bild am Sonntag" opublikowanego pod koniec sierpnia.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że tylko 25 proc. ocenia Scholza pozytywnie. Gazeta zauważa, że to najgorszy wynik od początku kadencji. Ankietowani najlepiej ocenili chadeków z CDU/CSU, a jeśli chodzi o członków rządu - najlepiej oceniany jest wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni).

W analogicznym sondażu przeprowadzonym w marcu badani ocenili kanclerza Niemiec znacznie lepiej. W marcu 46 proc. ankietowanych oceniało jego pracę pozytywnie, a 39 proc. negatywnie. Wtedy też Mniej niż połowa respondentów mówiła, że rząd Olafa Scholza funkcjonuje dobrze. 43 proc. ankietowanych nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

