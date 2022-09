Zaczęło się, czy nie – co z tą ukraińską kontrofensywą? Gen. Skrzypczak wyjaśnia

W ostatnich dniach przez media przelała się ukraińska kontrofensywa w rejonie Chersonia. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro wielu polityków ukraińskich od dawna ją zapowiadało. Niezależnie od wydarzeń na polu walki, co rusz pojawiały się informacje o tym, że już się ZACZĘŁO. Propaganda swoje cele osiągnęła. Przekonała wielu, że to ten długo oczekiwany przełom. A działania, jakie miały miejsce, to raczej zsynchronizowane, co do czasu i miejsca, zaskakujące natarcie na poziomie taktycznym. Praktyka w dowodzeniu stosunkowo częsta.

Bitwa na przyczółku Chersońskim toczyła się praktycznie od początku wojny, kiedy ostrze uderzenia armii rosyjskiej zmierzało na Mikołajów z zamiarem wyjścia na Odessę oraz na Krzywy Róg dla dezorganizacji obrony Ukraińców na Dnieprze. Rosjanie stosunkowo szybko pokonali Dniepr w rejonie Chersonia i wyszli na jego zachodni brzeg, głęboko na zachód od rzeki, bo prawie na 100 km podchodząc aż pod Mikołajów. Ukraińcy niemalże w ostatniej chwili załamali natarcie Rosjan organizując obronę na limanach rzek Ingul i Ingulec. To ich uratowało przed krachem na południowym kierunku operacyjnym. I przed rosyjską operacją desantowo-morską na Odessę. Rosjanie od 3 kwietnia zmienili zamiar strategiczny.