Niewyobrażalne skutki powodzi w Pakistanie. Zginęło już ponad 1300 osób

Pakistan walczy z powodzią od kilku tygodni. Rekordowe upały, gwałtowne deszcze monsunowe i topnienie lodowców w górach na północy kraju doprowadziły do katastrofy, która dotknęła 33 miliony osób. Pakistański rząd i ONZ wskazują, że to efekt zmian klimatu. W poniedziałek Pakistańska Agencja ds. Klęsk Żywiołowych poinformowała, że zginęło już co najmniej 1314 osób, w tym 458 dzieci.

Powódź w Pakistanie

W niedzielę władze Pakistanu zdecydowały o naruszeniu brzegów jeziora Manchar, największego słodkowodnego zbiornika w kraju, by w kontrolowany sposób spuścić jak najwięcej wody, mając nadzieję, że w ten sposób uda się uchronić przed zalaniem gęsto zaludnionych regionów na południu. Przed rozpoczęciem spuszczania wody ewakuowano 100 tys. mieszkańców. Poziom wody w jeziorze na zachód od rzeki Indus w prowincji Sindh pozostaje jednak niebezpiecznie wysoki.

– Poziom wody w jeziorze Manchar nie obniżył się – powiedział Reutersowi Jam Khan Shoro, prowincjalny minister ds. nawadniania. Agencja zaznacza, że przedstawiciel władz nie chciał jednak powiedzieć, czy zostanie podjęta kolejna próba odprowadzenia wody ze zbiornika.

Potrzebna pomoc

Powódź doprowadziła do kryzysu humanitarnego. Jak relacjonuje Reuters, urzędnicy szczególnie obawiają się o sytuację kobiet w ciąży i młodych matek. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do udzielenia pomocy ofiarom powodzi w wysokości 160 milionów dolarów, ale minister finansów Miftah Ismail oświadczył, że szkody sięgają blisko 10 miliardów dolarów.

Żywność, lekarstwa i namioty dostarczane są na obszary dotknięte katastrofą drogą lotniczą. Pakistan otrzymał pomoc między innymi od Chin, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji, Uzbekistanu, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z kolei Stany Zjednoczone ogłosiły, że przeznaczą na rzecz ofiar powodzi 30 milionów dolarów.

