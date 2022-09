Pożegnalne przemówienie Borisa Johnsona. Użył osobliwego porównania

Przemawiając przed siedzibą na Downing Street we wtorek rano, ustępujący premier Wielkiej Brytanii powiedział: „To już koniec, ludzie”. –Jeśli chodzi o przyszłe kariery, powiem, że jestem teraz jak jedna z tych rakiet nośnych, które spełniły swoją funkcję. A teraz łagodnie wejdę ponownie w atmosferę i niewidocznie rozprysnę się w jakimś odległym i niejasnym zakątku Pacyfiku – żartował Boris Johson. Obiecał, że będzie podążał za Liz Truss „na każdym kroku” i powiedział Partii Konserwatywnej, że „nadszedł czas, aby zostać w tyle” za nową premier. Johnson powiedział, że nie będzie miał do zaoferowania nowemu rządowi „nic poza swoim najgorętszym wsparciem”.

Podczas przemówienia podkreślał osiągnięcia swojej administracji. Wymienił brexit, wprowadzenie szczepionek i reakcję na wojnę na Ukrainie. Obwiniał Władimira Putina o rosnące koszty energii. Dodał, że wie, że pani Truss i jej rząd „zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przetrwać ten kryzys”. – Jeśli Putin myśli, że nas zaszantażuje, to jest w błędzie – dodał.

Liz Truss chwali Johnsona. „Byleś podziwiany od Kijowa do Carlisle”

Boris Johnson wyruszy teraz do zamku w Balmoral w Szkocji, aby formalnie złożyć rezygnację u królowej Elżbiety II, przed przybyciem Liz Truss. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Liz Truss została ogłoszona zwycięzcą wyścigu na przywódcę konserwatystów w poniedziałek. Obejmie rolę liderki partii oraz funkcję premiera po tym, jak została formalnie zaproszona przez królową do utworzenia rządu. W poniedziałek ciepło wyraziła się o „jej przyjacielu”, panie Johnsonie, gdy przyjęła swoje zwycięstwo.

- Boris, doprowadziłeś do końca Brexit, zmiażdżyłeś Jeremy'ego Corbyna, wprowadziłeś szczepionkę i przeciwstawiłeś się Władimirowi Putinowi. Byłeś podziwiany od Kijowa do Carlisle – zachwalała go Truss.

We wtorek po południu Truss powróci do Westminsteru, gdzie po raz pierwszy przemówi do narodu jako premier, zanim przejdzie do powołania swojego zespołu ministerialnego.

