Hajdaj powiedział, że w obwodzie są pewne pozytywne rezultaty działań ukraińskich sił. Wojska posunęły się naprzód i wzmocniły swoje pozycje.„Od wczoraj zyskaliśmy kilkaset metrów, które są kontrolowane przez nasze wojsko. (Rosyjskie – red.) ataki zostały odparte i pojawiły się niewielkie postępy – kontynuował.

Lojalny wobec ukraińskich władz gubernator poinformował, że siły rosyjskie straciły w ostatnich dniach do 400 żołnierzy i około 100 elementów wyposażenia z powodu wybuchów w magazynach w jego obwodzie.

Problemy Rosjan na froncie. Żołnierze odmawiają walki?

W połowie sierpnia amerykańscy analitycy ocenili, że część żołnierzy tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej miała odmówić dalszej walki.„Podobno odmówili kontynuowania walki w obwodzie donieckim i skarżyli się na wyczerpujące tempo ofensyw poza obwodem ługańskim. Jednostki Donieckiej Republiki Ludowej już wcześniej odnotowywały podobne apele, podczas działań w obwodach ługańskim, charkowskim i chersońskim, co może wskazywać na to, że sprzymierzone (z Rosjanami – red.) oddziały mogą nie w pełni wspierać szeroko zakrojone plany inwazji Kremla” pisał think tank Institute for the Study of War na Twitterze.

W tym tygodniu Władimir Putin podpisał nowy dokument, „politykę humanitarną”, która mówi o „pogłębianiu przez Moskwę więzi” z samozwańczą Doniecką Republiką Ludową i Ługańską Republiką Ludową – dwoma separatystycznymi podmiotami we wschodniej Ukrainie. Nowa polityka mówi również o wzmacnianiu powiązania z Abchazją i Osetią, dwoma gruzińskimi regionami uznanymi przez Moskwę za niepodległe po wojnie z Gruzją w 2008 roku.

