Agata Kornhauser-Duda pojechała do Ukrainy. Rozmawiała z rannymi żołnierzami

Podczas poniedziałkowej wizyty we Lwowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Zachodnioukraińskie Specjalistyczne Centrum Medyczne dla Dzieci oraz 8. Miejski Szpital Kliniczny. Kancelaria Prezydenta przypomina, że na początku rosyjskiej inwazji, przy wsparciu pierwszej damy, z pierwszej placówki ewakuowano najmłodszych pacjentów. „Od początku wojny KPRP współpracowało z Centrum Medycznym przy przewożeniu chorych dzieci, przekazywała artykuły spożywcze oraz środki czystości” – czytamy w komunikacie.

Agata Kornhauser–Duda spotkała się z dyrekcją i personelem szpitala, z którymi rozmawiała o aktualnej sytuacji i potrzebach placówki. „Następnie Małżonka Prezydenta udała się do lwowskiego 8. Miejskiego Szpitala Klinicznego, który otrzymał aparat MRT zakupiony ze środków KPRM. W obecności Pierwszej Damy odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu” – relacjonuje dalej KPRP. Poza tym Agata Kornhauser–Duda odwiedziła rannych żołnierzy, a z medykami rozmawiała o „międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia i rehabilitacji żołnierzy”.

Kolejna wizyta pierwszej damy w Ukrainie

Wcześniej pierwsza dama odwiedziła Ukrainę pod koniec kwietnia. Wówczas, wspólnie z ministrem Adamem Kwiatkowskim, spotkała się z przedstawicielami władz Kamieńca Podolskiego. Na stronie Kancelarii podano, że rozmowa dotyczyła „sytuacji w regionie i potrzeb jego mieszkańców, w tym uchodźców”. „Rozmawiano także o ewakuacji grup wrażliwych, jak dzieci chore, niepełnosprawne i sieroty. Małżonka Prezydenta zapewniła ponadto, że Polska stara się wspierać wszystkie osoby, które szukały schronienia w naszym kraju” – poinformowano w komunikacie.

Przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych na ręce pierwszej damy złożyli wtedy „podziękowania dla Polski i wszystkich Polaków za wszelkie działania na rzecz Ukrainy”. Poza tym Agata Kornhauser-Duda odwiedziła klasztor Paulinów, w którym mieszkało około 60 uchodźców z terenów, gdzie toczyły się walki. – Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudna to musiała być dla Państwa decyzja, żeby opuścić swoje miejsca zamieszkania, zostawić wszystko to, co było Państwu bliskie i drogie – mówiła.

Czytaj też:

Agata Duda zabrała głos. „Wkraczamy w ten rok szkolny w niespokojnych czasach”