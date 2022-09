Trwa ukraińska kontrofensywa. Doradca Zełenskiego kreśli optymistyczny scenariusz i wskazuje termin

Jeden z czołowych doradców prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz zasugerował we wtorek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że już niedługo ukraińska armia może poinformować o kolejnych sukcesach w obwodzie chersońskim. Region ten od marca znajduje się w większości pod rosyjską okupacją. „Jak tak dalej pójdzie, to w ciągu miesiąca wyzwolimy Chersoń i wyprzemy stamtąd Rosjan” – powiedział Arestowycz w rozmowie z dziennikiem.

Kontrofensywa na południu. Doradca Zełenskiego o sytuacji na froncie

Doradca Zełenskiego opowiedział też o sytuacji w Chersoniu. Przekazał, że w tym mieście znajduje się około 20 tys. rosyjskich żołnierzy. „Bez wsparcia logistycznego i amunicji ta grupa szybko się rozsypie. Na razie nie są odcięci całkowicie od zaopatrzenia, ale otrzymują dziennie zaledwie jedną trzecią niezbędnych towarów, zmniejszają się zapasy amunicji i żywności. Nastroje tam są już bardzo kiepskie, przez pierwsze cztery dni naszej kontrofensywy zginęło i zostało rannych 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy” – twierdzi Arestowycz.

Doradca Zełenskiego przekonuje też, że walki trwają także w Donbasie i w obwodzie donieckim, ale nie należy w najbliższym czasie spodziewać się tam przełomu.

Amerykanie potwierdzają sukcesy Ukraińców

We wtorek rzecznik prasowy Pentagonu Pat Ryder potwierdził na konferencji prasowej, że Ukraińcy odzyskali kilka wiosek na południu. – To, co widzieliśmy najpierw w regionie Chersoniu, to ciągłe operacje ofensywne prowadzone przez Ukraińców. Nadal robią jakiś ruch naprzód. Wiemy, że odbili niektóre wioski – powiedział, cytowany przez „The Guardian”. Dodał też, że Pentagon dostrzegł również ofensywne ruchy wojsk ukraińskich w pobliżu Bachmuta.

Z kolei Instytut Badań na Wojną wskazał, że „ukraińska kontrofensywa wyraźnie degraduje rosyjskie zdolności logistyczne i administracyjne na terenie okupowanej południowej Ukrainy”. Eksperci zwracają też uwagę, że okupacyjny reżim w obwodzie chersońskim wstrzymał plany referendum w sprawie aneksji na tym terenie z powodu obaw o „bezpieczeństwo”. Również Ukraińskie Centrum Oporu poinformowało, że rosyjskie władze okupacyjne rezygnują z planów referendów ze względu na trwającą kontrofensywę.

„Siły ukraińskie zamierzają powoli osłabiać zarówno rosyjskie zdolności taktyczne, jak i operacyjne w obwodzie chersońskim, co prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ na administracyjne i biurokratyczne zdolności urzędników okupacyjnych” – ocenia amerykański think-thank.

