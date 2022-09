Putin zdecydował, pierwsze efekty najwcześniej w grudniu. Gen. Skrzypczak: Przetrwać zimę – to cel Rosji

Rosjanie podejmują wszelkie wysiłki, aby utrzymać zdobyte terytorium Ukrainy. Do jesieni zamierzają zdobyć jeszcze resztę częściowo już opanowanego obwodu donieckiego. Po czym przejść całością sił do obrony na zajmowanych pozycjach i trwać na nich do wiosny, a w zasadzie do czasu, gdy uda im się odbudować swoją armię. Tak, aby mogła podjąć z nadejściem wiosny nowe operacje.

Władimir Putin podjął kilka decyzji, które z punktu widzenia możliwości kontynuowania wojny są kluczowe. Przede wszystkim zdecydował o przejściu części gospodarki z pokojowej na wojenną. Ma to zapewnić państwu i siłom zbrojnym zdolność do funkcjonowania w warunkach dłuższej wojny. Zapewnić armii dostawy sprzętu i materiałów wojskowych do kontynuowania operacji wojskowych. Pierwsze efekty w grudniu lub styczniu Biorąc pod uwagę sytuację rosyjskiej zbrojeniówki, to nie była ona przygotowana do mobilizacji na podobieństwo programu mobilizacji gospodarki na wypadek wojny. Środki na te programy albo rozkradano albo „przejadano”. Zatem – według stanu na dzień dzisiejszy – rosyjski przemysł potrzebuje kilku miesięcy, aby osiągnąć wymagane wojną zdolności. Stąd decyzja Putina, która ma przede wszystkim zdyscyplinować i opanować chaos w tej części gospodarki zasilającej wojnę.