Papież Franciszek o „udręczonej Ukrainie”. Kilka słów skierował do Polaków

W środowej audiencji generalnej w Watykanie wzięło udział około 10 tysięcy wiernych. Papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji na placu Świętego Piotra zwrócił się do Polaków, których serdecznie pozdrowił, nawiązując do założyciela zakonu jezuitów – poinformował serwis Vatican News.

– W dzisiejszej katechezie wspomniałem o świętym Ignacym Loyoli i o tym jak lektura żywotów świętych doprowadziła go do nawrócenia i nauczyła duchowego rozeznawania. Dlatego zachęcam również i was, abyście poznawali żywoty świętych waszego narodu i w ten sposób mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził was w przeszłości i czego oczekuje od was dzisiaj. Z serca wszystkim błogosławię – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie audiencji duchowny podkreślił, że pamięta o „męczeńskiej Ukrainie”. – W obliczu wszystkich scenariuszy wojennych naszych czasów proszę wszystkich, aby byli budowniczymi pokoju i modlili się, aby myśli i plany, zgody i pojednania rozprzestrzeniły się na cały świat – zaznaczył papież w pozdrowieniach.

Franciszek stwierdził, że „dzisiaj przeżywamy wojnę światową” i kolejny raz zaapelował o jej powstrzymanie. Ojciec Święty powierzył Najświętszej Maryi Pannie ofiary każdej wojny, szczególnie „drogi naród ukraiński”.

Papież od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji wielokrotnie potępiał konflikt, jednocześnie powstrzymując się od bezpośredniej krytyki prezydenta Rosji Władimira Putina. W czerwcu duchowny pośrednio oskarżył Rosję o „zbrojny podbój, ekspansjonizm i imperializm”. Z kolei w lipcu powiedział, że chce odwiedzić Kijów i Moskwę, aby promować pokój. Pierwszeństwo na liście miała jednak stolica Rosji.

