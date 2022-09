Kuriozalne żądania ambasadora Rosji na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

W środę odbyło się kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Ukrainie. Celem spotkania było omówienie „przymusowych przesiedleń” ponad siedmiu milionów Ukraińców z ich domów w związku z inwazją Rosji. Ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdził, że informacje o obozach filtracyjnych są „zachodnią dezinformacją wymierzoną przeciwko jego krajowi”.

Wasilij Nebenzia zaatakował również USA, oskarżając ten kraj o nielegalne przetrzymywanie bez procesu lub śledztwa więźniów w Guantanamo. Mówił też o „splamionej reputacji praw człowieka w Stanach Zjednoczonych”. Rosyjski dyplomata stwierdził również, że „osoby próbujące zmusić opinię publiczną do uwierzenia, że Rosja próbuje zmusić Ukraińców do przyjazdu do ich kraju, rozstały się z faktami i zdrowym rozsądkiem”.

Ambasador Rosji przy ONZ o inwazji na Ukrainę. Kuriozalne tezy

Nebenzia powołał się na statystyki mówiące o tym, że do Rosji przybyło ponad cztery miliony obywateli Ukrainy, a jego kraj jest pełen ukraińskich uchodźców. Rosyjski przedstawiciel przy ONZ przekonywał, że „nikt nie jest więziony”, a ci ludzie mogą swobodnie poruszać się lub opuścić Rosję. – Czy pan uważa, że tak duża liczba osób może być zmuszona do przeprowadzki i milczenia? – pytał Nebenzia.

Ambasador Rosji podkreślił, że „wielu wyraża wdzięczność w mediach społecznościowych wobec ich kraju”. – Ludzie uciekają z Ukrainy w obawie o swoje życie, próbują ratować się przed zbrodniczym reżimem – zapewniał. Nebenzia wspomniał o ponad 1,5 tys. „tymczasowych miejscach osiedlenia”, gdzie znajduje się ponad 95 tys. osób. Dyplomata przekonywał, że mają oni zapewnioną opiekę medyczną, psychologiczną i pomoc finansową.

Wojna Rosja – Ukraina. Wasilij Nebenzia wysuwa oskarżenia ws. śmierci młodego dziennikarza

Nebenzia wspomniał też o śmierci szefa administracji w Berdiańsku, który zginął w wyniku wybuchu samochodu. Przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ujawnił, że Artem Bardin podróżował z córką, która została ranna. Nebenzia oskarżył także Ukraińców o śmierć młodego rosyjskiego dziennikarza.

Rosyjski ambasador podsumował, że „stracono czas, rozmawiając o kolejnych spekulacjach i fantazjach”. – Proponujemy omówić w piątek rzeczywiste zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowane dostarczaniem przez zachodnie kraje broni i produktów wojskowych do Ukrainy przez obce państwa. Chcielibyśmy, aby zrobił to podsekretarz generalny ONZ ds. rozbrojenia Izumi Nakamitsu oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego – zakończył.

Czytaj też:

Putin powtarzał propagandowe tezy. „Typowe dla Kremla granie na emocjach i wymuszanie uległości”