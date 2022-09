Królowa brytyjska pod nadzorem lekarzy. Są „poważne obawy” o jej zdrowie

Według oświadczenia opublikowanego w czwartek 8 września przez Pałac Buckingham lekarze zaniepokoili się stanem zdrowia królowej na tyle, że objęli ją specjalnym nadzorem. Elżbieta II przebywa obecnie w swojej siedzibie w Balmoral. W komunikacie wydanym przez Clarence House, jedną z królewskich rezydencji, poinformowano o podróży księcia Walii i księżnej Kornwalii do miejsca pobytu królowej. O pozostaniu w Windsorze poinformowała za to Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że niektórzy członkowie rodziny królewskiej odbyli bardzo długie podróże, by spotkać się z Elżbietą. Media odczytują to jako oznakę powagi sytuacji.

Koło godziny 14:30 podano, że do Balmoral w Szkocji udał się też książę Yorku. Dołączy do obecnych już na miejscu księcia Williama, Karola i księżnej Kamili. Przy Elżbiecie II jest już księżniczka Anna jej córka. Rzecznik Meghan Markle i księcia Herry'ego poinformował, że małżeństwo również zmierza do Balmoral. Ze względu na galę WellChild Awards para przebywała akurat w Londynie. W Windsorze pozostanie za to księżna Cambridge. Kate postanowiła, że zajmie się Jerzym, Louisem i Charlotte podczas ich pierwszego pełnego dnia w szkole.

„Po wcześniejszym porannym badaniu lekarze królowej wyrazili zaniepokojenie jej zdrowiem i rekomendowali, by pozostała pod opieką lekarską” – przekazały w krótkim oświadczeniu służby prasowe Pałacu Buckingham. „Królowa pozostaje w komfortowych warunkach w Balmoral” – dodano. Poprzedniego wieczora Elżbieta II odwołała zaplanowane spotkanie Tajnej Rady Wielkiej Brytanii. Doradzili jej to opiekujący się nią medycy.

Brytyjskie media społecznościowe zalewane są obecnie wiadomościami od polityków poważnie zmartwionych zdrowiem Elżbiety II. Poddani zbierają się też przed szkocką rezydencją królowej w Balmoral. Ze względu na olbrzymi ruch, padła oficjalna strona internetowa rodziny królewskiej.

Królowa zdążyła spotkać się z premierem

We wtorek 6 września królowej brytyjskiej udało się za to spotkać z ustępującym premierem Borisem Johnsonem. Następnie zapowiedziała nową premier, Liz Truss. Po raz pierwszy za swojej kadencji Elżbieta II dokonała tego w swojej rezydencji w Balmoral, zrywając tym samym z tradycją.

Liz Truss w czwartek 8 września za pośrednictwem Twittera wyraziła swoje „zaniepokojenie” stanem zdrowia królowej. „Cały kraj będzie głęboko zaniepokojony informacjami z Pałacu Buckingham, dochodzącymi w porze obiadowej” – pisała. Zapewniała, że myślami jest teraz z Jej Wysokością Królową i całą jej rodziną. Wiadomość tego typu sugeruje, że obecne problemy zdrowotne Elżbiety II traktowane są wyjątkowo poważnie.

