Tak będą wyglądały najbliższe godziny po śmierci królowej Elżbiety II. „Operacja London Bridge” wchodzi w życie

Elżbieta II rządziła nieprzerwanie od 70 lat. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Co więcej, żadna inna głowa państwa na świecie nie może się pochwalić aż tak długim stażem. Nic więc dziwnego, że śmierć królowej niesie ze sobą mnóstwo konsekwencji i to nie tylko dla Zjednoczonego Królestwa. Aby złagodzić skutki zmian, opracowano specjalny plan znany jako „operacja London Bridge”. Przygotowana w latach 60. XX wieku koncepcja w szczegółowo opisuje plan wydarzeń po śmierci królowej.

Elżbieta II nie żyje. Na czym polega „operacja London Bridge”?

Plan stworzony przez brytyjskich urzędników zakłada, że pierwszą osobą spoza rodziny królewskiej, która dowiedziała się o śmierci monarchini, był prywatny sekretarz Edward Young. To właśnie do jego obowiązków należało poinformowanie o sprawie premier Liz Truss. Protokół przewiduje, że musiał to zrobić w określony sposób - używając frazy „London Bridge is down” („Runął most londyński” - red.).

Zanim smutna wiadomość dotarła do opinii publicznej, została ona przekazana przez specjalną komórkę Biura Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty - Global Response Centre - rządom 15 państw, na czele których stała królowa. Na wysłanie depeszy przewidziano dokładnie 15 minut. Następnie o śmierci Elżbiety II zostało powiadomionych 36 przywódców z terytoriów zamorskich wchodzących w skład Wspólnoty Narodów. Dopiero potem na bramie Pałacu Buckingham wywieszono specjalną tablicę z informacją o śmierci monarchini. Po publicznym ogłoszeniu śmierci królowej wszystkie flagi na zewnątrz Pałacu Buckingham zostaną opuszczone do wysokości połowy masztu. Dzień później zostaną ponownie wzniesione.

Elżbieta II nie żyje - jak media informowały o śmierci?

„Operacja London Bridge” w najdrobniejszych szczegółach opisuje sposób przekazania informacji o śmierci królowej przez media. Tragiczne wieści dotarły w pierwszej kolejności do BBC oraz Press Association. Z kolei komercyjne stacje radiowe mają w studiach specjalne niebieskie światło, które jest zapalne tylko na wypadek śmierci członka rodziny królewskiej. Jest to sygnał dla wydawców, że ramówka powinna zostać zmieniona na bardziej poważną.

Stacja BBC wstrzymała emisję wszystkich programów. Zamiast zaplanowanej ramówki będą pokazywane filmy dokumentalne poświęcone życiu Elżbiety II oraz programy informacyjne. W taki sposób stacja BBC będzie funkcjonować aż do dnia pogrzebu monarchini. W tym czasie prezenterów telewizyjnych będzie obowiązywał specjalny dress code - będą się pokazywać na wizji tylko i wyłącznie w czarnych ubraniach. Paski informacyjne zamiast zwyczajowego czerwonego koloru będą czarne.

Śmierć Elżbiety II - kto został królem?

Protokół przewiduje, że w momencie śmierci Elżbiety II panowanie w Wielkiej Brytanii automatycznie przejął książę Karol. To właśnie syn królowej będzie musiał wygłosić okolicznościowe przemówienie, które będzie jednocześnie jego pierwszym orędziem w nowej roli. Po wystąpieniu monarchy brytyjski rząd złoży mu przysięgę wierności w takt 41 salw armatnich.

Kolejne dni będą dla króla wyjątkowo intensywne - zgodnie z zasadami przyjętymi w „operacji London Bridge” będzie musiał udać się w podróż po Zjednoczonym Królestwie. Karol zatrzyma się w Edynburgu, Belfaście i Cardiff, gdzie weźmie udział w nabożeństwach żałobnych i wraz z innymi przywódcami uczci pamięć swojej mamy.

Elżbieta II nie żyje. Jak będzie wyglądał pogrzeb?

Uroczystości pogrzebowe królowej także zostały zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Ich koordynacją zajmie się książę Norfolk - zgodnie z tradycją, osoba piastująca ten tytuł zajmuje się tym aż od 1672 roku. Cztery dni po śmierci Elżbiety II trumna z jej ciałem zostanie w uroczystej procesji przewieziona do Westminsteru. Przez kolejne cztery dni hołd monarchini będą mogli oddawać nie tylko członkowie jej rodziny i urzędnicy, ale również zwykli Brytyjczycy.

Sama ceremonia odbędzie się 9 dni od momentu ogłoszenia śmierci Elżbiety II. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Canterbury.

Dla wszystkich Brytyjczyków będzie to wyjątkowy dzień. Tego dnia nie pójdą do pracy a giełda oraz większość instytucji i firm pozostanie zamknięta.

Po mszy świętej trumna zostanie przewieziona do Zamku Windsor. Królowa spocznie w Kaplicy św. Jerzego, w tym samym grobowcu, w którym jest pochowany jej ojciec, król Jerzy VI.

Koronacja króla Karola

Co ciekawe, chociaż Karol przejął władzę niezwołocznie po śmierci matki, koronacja nowej głowy państwa odbędzie się dopiero kilka miesięcy po śmierci Elżbiety II. Ta data nie jest przypadkowa. Protokół przewiduje bowiem, że wstąpienie na tron nowego monarchy ma być świętem radosnym, dlatego musi się odbyć już po zakończeniu żałoby.

Aby uszanować zmarłą królową, dopiero po kilku miesiącach zostanie wydrukowana nowa waluta a wizerunek Elżbiety II na banknotach zostanie zastąpiony wizerunkiem króla Karola. Zmienione zostaną także paszporty oraz mundury służb mundurowych. Słynna fraza „God save the Queen” z brytyjskiego hymnu naturalnie przekształci się w „God save the King”.

Czytaj też:

Elżbieta II nie żyje. Brytyjska monarchini zmarła w wieku 96 lat