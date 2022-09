Pogorszenie stanu zdrowia Elżbiety II. Księżna Kate i Meghan Markle nie pojawiły się w Balmoral

Po raz ostatni brytyjska królowa pokazała się publicznie 6 września podczas spotkania w Balmoral z ustępującym premierem Borisem Johnsonem i jego następczynią Liz Truss. Niepokój poddanych wzbudziły środowe doniesienia o odwołaniu spotkania Elżbiety II z Tajną Radą Wielkiej Brytanii. BBC przekazało, że za radą lekarzy królowa postanowiła odpocząć. Dzień później Pałac Buckingham wydał komunikat, w którym poinformowano o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia 96-letniej monarchini.

Niepokojący komunikat ws. Elżbiety II

„Po przeprowadzeniu dalszych badań dziś rano, lekarze Królowej obawiają się o zdrowie Jej Wysokości i zalecili, by pozostała pod nadzorem medycznym. Królowa czuje się dobrze i przebywa w Balmoral” - napisano.

Korespondent BBC Jonny Dymond, który od wielu lat relacjonuje życie rodziny królewskiej zwrócił uwagę na fakt, że do tej pory pałac wyjątkowo oszczędnie informował o stanie zdrowia Elżbiety II a ostatni komunikat zawierał „nieznany wcześniej stopień powagi”. Były korespondent stacji przy rodzinie królewskiej Richard Sumner dodał, że wyjątkowo uważny dobór słów w komunikacie również jest sygnałem, że dzieje się coś poważnego.

Bliscy królowej Elżbiety z wizytą w Szkocji

Do szkockiego Balmoral udał się książę Karol i księżna Kamila. Jak podają brytyjskie media, na zamku pojawiły się wszystkie dzieci królowej (także księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej) oraz książę William. Służby prasowe księżnej Kate przekazały, że pozostała ona w Pałacu Windsor ze względu na pierwszy dzień w nowej szkole jej dzieci. Od wielu tygodni pojawiały się doniesienia, że książęca para planuje przeprowadzić się z Pałacu Kensington do Adelaide Cottage w Windsorze. To właśnie zmiana miejsca zamieszkania sprawiła, że książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis musieli zmienić szkołę.

Do Szkocji udał się również książę Harry, który przebywa akurat w Wielkiej Brytanii w związku z wydarzeniami charytatywnymi, w których miał wziąć udział. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie towarzyszy mu żona Meghan Markle. Z informacji Press Association wynika, że księżna została w Londynie, jednak nie będzie uczestniczyć w zaplanowanej na dzisiejszy wieczór imprezie charytatywnej. Komentatorzy nie wykluczają, że Meghan Markle dołączy później do księcia Harry'ego w Szkocji.



